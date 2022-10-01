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CHP kulislerinde konuşuluyor! Babacan ve Kılıçdaroğlu anlaştı…

01.10.2022 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6’lı masada kamuoyunun cumhurbaşkanlığı adayı olacak ismin açıklanmasına yönelik beklentisi üzerine çalışmalar hızlandı. CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun liderler turunda görüştüğü Ali Babacan ile yaptığı konuşmanın perde arkası ortaya çıktı. Babacan’ın görüşmede ‘Önce kurallar ve yol haritası sonra aday’, ‘5 lidere cumhurbaşkanı yardımcılığı’ istemlerini gündeme getirdiği öğrenildi. İddiaya göre iki lider bu konularda anlaştı.

CHP kulislerinde konuşuluyor! Babacan ve Kılıçdaroğlu anlaştı…

DEVA Partisi lideri Ali Babacan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı görüşmeye ilişkin son dakika kulis bilgileri ortaya çıktı. CHP kulislerinden edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu’nun Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’yla görüşmeleri sorunsuz geçti.

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‘TAM MUTABAKAT SAĞLANDI’

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan yaklaşık 3.5 saat süren görüşmede, “Seçim birlikteliği kurallarının önceden belirlenmesi”, “6’lı masanın yol haritasının adaydan önce açıklanması”, “Seçmenin karşısına hazır ve güven veren şekilde çıkılması” ayrıca “seçimde başarılı olunması durumunda parti liderlerinin mutlaka cumhurbaşkanı yardımcılığı görevine getirilmesi” gerektiğini Kılıçdaroğlu’na aktardı. İki lider arasında bu konu konularda “tam mutabakat sağlandığı” öğrenildi.

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İYİ PARTİ İLE DEVA ARASINDA KRİZ ÇIKAR MI?

Öte yandan oluşturulacak yol haritasında 6’lı masada yer alan “Parti kadrolarının yeni hükümette alacağı görevlerin de önceden belirlenebileceği” kaydediliyor. Bu kapsamda, “DEVA Partisi’nin özellikle ekonomi yönetimine aday olacağı ancak İYİ Parti’nin de güçlü bir ekonomi kadrosu oluşturmaya çalıştığı” biliniyor. Kadroların belirlenmesi aşamasında “iki parti arasında bir rekabet oluşabileceğine” dikkat çekiliyor.

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AKŞENER’İN SÖZLERİ NASIL KARŞILANDI?

Kılıçdaroğlu’nun İYİ Parti lideri Akşener’le yaptığı görüşmede ise Akşener’in TV’de yaptığı, “6’lı masa noter değil, doğru adayı bulmamız lazım. Ciddi endişelerim var” açıklamasının gündeme gelip gelmediği merak ediliyordu.

CHP kulislerine yansıyan bilgilere göre, görüşmede “bu söyleme ilişkin bir diyalog olmadı.” Akşener’in, “Ortak aday konusunu 6’lı masanın kararına Kılıçdaroğlu bağlamak istedi” ifadesi de görüşme öncesi tartışılan bir diğer konu başlığıydı.

CHP’li kaynaklar, bu açıklamanın “İYİ Parti’de cumhurbaşkanı adayının 6’lı masa yerine CHP ve İYİ Parti tarafından belirlenmesi yönünde bir eğilim” olabileceğini kaydediyor. Söz konusu yaklaşımın “İYİ Parti’nin elini güçlendirme amaçlı olabileceği ve bu tür yaklaşım farklılıklarının normal karşılanabileceğini” ifade ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Babacan Kemal Kılıçdaroğlu 6'lı masa aday cumhurbaşkanlığı
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