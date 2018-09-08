CHP kulislerinde yerel seçim hareketliliği

BARIŞ GÜNDOĞAN - Yaklaşan seçimler öncesi "yerelde ittifak" tartışmaları artarken hem mevcut belediyelerini korumak hem de yeni büyükşehirler kazanmak isteyen CHP'de ise kulislerde hareketlilik yaşanıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 2019 yılının mart ayında yapılması öngörülen yerel seçimler öncesinde CHP de hazırlıklarına hız verdi.

Seçim strateji belgesi hazırlıklarını sürdüren CHP, 1398 seçim bölgesini de tek tek masaya yatırıyor.

Parti liderlerinin açıklamaları sonrası yerel seçimlerde olası "AK Parti-MHP ittifakı" da CHP'nin gündeminde. Böyle bir ittifak durumunda hangi ilde ne kadar oy kaybı veya artışı yaşanacağı üzerinde rakamsal olarak çalışan CHP, çantasında İYİ Parti seçeneğini de bulunduruyor.

AK Parti ve MHP ittifakında CHP'nin 8 ila 10 belediyeyi kaybedebileceği tespiti yapılırken İYİ Parti ile ittifak yapılması durumunda bu belediyelerin önemli bölümünün partide kalabileceği tahmin ediliyor.

- Şehirciliğe hakim adaylar

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, CHP kulisleri her seçim öncesinde olduğu gibi yeniden hareketlendi. Hem mevcut belediyelerini korumak hem de yeni büyükşehirler kazanmak isteyen CHP'de şimdiden çok sayıda aday adayı çalışma yürütüyor.