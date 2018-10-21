CHP kulislerinde yerel seçimler için neler konuşuluyor?

24 Haziran'da ittifaklar nedeniyle artan kutuplaşmaya karşı yerel seçim, "toplumsal barışı tabanda sağlamak için fırsat" olarak görülüyor.

AKP ile MHP arasındaki ittifak arayışına karşın CHP, "kutuplaştırmayı artırdığı" gerekçesiyle kurumsal ittifaka karşı.

Anket, örgüt yoklaması ve genel merkez yoklaması ile adayların belirlenmesi planlanıyor.

Parti, adaylıklara yoğun talep nedeniyle, 19 Ekim'de dolan Parti içi muhalefet, adayların "önseçimle" belirlenmesinde ısrar etse de, genel merkez, önseçim takviminin ancak Şubat 2019 ortalarında tamamlanacağı, bu durumda seçim çalışması için az bir zaman kalacağı gerekçesiyle bu öneriye karşı çıkıyor.

CHP Parti Meclisi 24 Ekim'de, büyük bölümü CHP'de olmayan 44'ü il olmak üzere 100'e yakın yerde adaylarını açıklayacak.

Ankara ve İstanbul'da belediyeyi almak için "kazanılacak aday"la yola çıkmayı hedefleyen CHP, kazanılması "garanti" görülen İzmir'de ise partili aday göstermeyi planlıyor.

Halen AKP elinde olan İstanbul ve Ankara'yı 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde almayı hedefine koyan CHP'de adaylık için kıyasıya yarış yaşanıyor.

Bu nedenle parti yöneticileri herhangi bir siyasi parti ile ittifak görüşmesi ya da arayışında olunmadığını ifade ediyor.

İttifakların yerel ölçüde seçmen tarafından kendiliğinden olacağını düşünen CHP yönetimi, sadece muhalefet partileri ile değil, AKP oylarını da alabilecek adaylarla yola çıkmayı planlıyor.

"En büyük açmaz küskün seçmen"

CHP açısından en büyük açmazı, 24 Haziran seçimlerinde partiye küsen, "kırgın ve kızgın" seçmenin nasıl sandığa götürüleceği oluşturuyor.

Seçim gecesi hem Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu hem de cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin kamuoyu önüne çıkmaması nedeniyle, seçmenin "yalnız bırakıldığı" duygusu yaşadığına dikkat çeken bazı partililer, sonrasında yaşanan iç tartışmanın da seçmeni iyice partiden soğuttuğunu ifade ediyor.

CHP'li bir kaynak, sadece CHP açısından değil, İYİ Parti, Saadet Partisi seçmeninde de benzer kırgınlık olduğuna dikkat çekerek, seçmenin dörtte birinin sandığa gitmeme eğiliminde olduğunu ifade ediyor.

Aynı kaynak, "Esas mesele, bu seçmenin sandığa gitmesini sağlamak. Kılıçdaroğlu'nun yapması gereken, partide ayrımcılık olmadığına partilileri ikna etmek. Bunun için de İnce ve ekibini dışlayan bir yaklaşım içinde olunmamalı" görüşünü dile getiriyor.