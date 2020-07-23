CHP Kurultayı: Kılıçdaroğlu'nun üç rakibi İlhan Cihaner, Tolga Yaman ve Aytuğ Atıcı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumartesi ve Pazar günlerinde toplanacak 37. Olağan Büyük Kurultayı'nda, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 2 isim daha genel başkan adaylığını açıkladı.

Daha önce adaylığını açıklayan eski Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın ardından, bugün de partide "sol gövde" olarak adlandırılan "Gelecek İçin Biz" grubunun temsilcisi olan Parti Meclisi Üyesi İlhan Cihaner ile Kurultay Onur Üyesi Prof. Dr. Tolga Yarman, genel başkanlığa aday olacaklarını açıkladılar.

CHP'nin "İktidar" temalı 37. Olağan Büyük Kurultayı için geri sayım başlarken, genel başkanlığa aday olmak isteyen isimler de netleşiyor.

Son yapılan parti tüzüğü değişikliği ile genel başkan adaylığı kolaylaştırması, genel başkan adaylığına yönelik talebi de artırdı.

İlhan Cihaner: Parti Meclisi'nin temsilcisi liderlerlere ihtiyaç var

Bu çerçevede, uzun süredir adaylık için nabız yoklayan Parti Meclisi Üyesi İlhan Cihaner, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısı ile adaylığını açıkladı.

Cihaner adaylığını açıkladığı basın toplantısında, "Gelecek için CHP' ye ihtiyaç var. CHP'nin de ihtiyaç duydukları var. CHP'nin kurucu geleneği Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen Kurtuluş Savaşı'nın en zorlu günlerinde bile mücadeleyi kişilerle değil, Meclis'le yürütmesiyle doğmuştur" dedi ve partinin en güçlü yönetim organının Parti Meclisi olması gerektiğini söyledi.