CHP Kurultayı: Parti Meclisi için 222 aday başvuru yaptı, Kılıçdaroğlu 80 kişilik anahtar liste çıkardı

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nın ikinci gününde 60 üyeli Parti Meclisi (PM) ve 15 üyeli Yüksek Disiplin Kurulu üyelikleri için seçim yapıldı. PM için 222 adayın başvurduğu kurultayda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, delegenin elini rahatlatmak için "esnek liste" de olarak adlandırılabilecek 80 kişilik anahtar liste çıkardı. Kılıçdaroğlu anahtar listesine Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin tamamını alırken, genel başkanlık adaylığı için imza bulamayan İlhan Cihaner, bu kez PM'ye de aday olmadı. Mevcut PM'den 25 isim ise listeye giremedi. Kılıçdaroğlu'nun listesine girenler başvuru yapmadı CHP'nin koronavirüs salgını nedeniyle açık havada ve seyircisiz olarak Bilkent Odeon Gösteri Merkezi'nde yapılan kurultayın ikinci gününde PM ve YDK üyeliği seçimi heyecanı yaşandı. CHP'nin 2018'de yaptığı tüzük değişikliğinin ilk kez uygulandığı kurultayda, PM adaylığı için delegelerden en az 10 imza toplanması ya da genel başkan listesinden aday gösterilmesi gerekiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun listesine girecek isimler dün tek te aranarak onayı alındıktan sonra anahtar liste oluşturuldu. Bu nedenle anahtar listeye giren 80 kişi, ayrıca adaylık başvurusunda bulunmadı, ancak isimleri ilan edildi. CHP PM üyelerinin 52'si çarşaf listeden, geri kalan 8'i ise "genel başkan kontenjanı" olarak da adlandırılan Bilim Yönetim ve Kültür Platformu (BYKP) listesinden seçiliyor.

Başvuru**lar azaldı** Kurultayın pandemi koşullarında ve seyircisiz yapılması, adaylık için imza koşulunun getirilmesinin de etkisiyle geçen yıllara oranla PM üye aday sayısı düştü. 2018 kurultayında PM için 400'ün üzerinde aday varken, dünkü kurultayda 222 isim başvuruda bulundu. YDK için de 47 isim aday oldu. Yine yeni tüzük gereği, yüzde 33 cinsiyet, yüzde 20 gençlik kotası ilk kez uygulanacak ve PM'nin en az yarısı kadın ve gençlerden oluşacak. 25 isim listeye giremedi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendi kontenjanı olan Bilim Yönetim ve Kültür Platformu (BYKP) kontenjanından 12, çarşaf liste için ise 80 ismi aday gösterdi. MYK üyelerinin tamamının koruyan Kılıçdaroğlu, "FETÖ'ye yardım" suçlamasıyla cezaevinde yatan ve daha sonra tahliye olan Eren Erdem, eski İzmir Milletvekili Erdal Akgünger, Cihaner'i destekleyen İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in de bulunduğu 25 PM üyesini ise liste dışı bıraktı. Listeye giremeyen PM üyeleri şöyle: Ahmet Haluk Koç, Ali Haydar Hakverdi, Ali Şeker, Bülent Ecevit Tatlıdil, Çetin Osman Budak, Ekrem Kerem, Emine Gülizar Emecan, Emre Çam, Erbil Aydınlık, Erdal Aksünger, Eren Erdem, Fatma Güner, Gaye Usluer, Gamze Pamuk Ateşli, Gökhan Günaydın, Gülçin Timur, Haluk Pekşen, Mehmet Ali Çelebi, İlhan Cihaner, Meryem Gül Çiftçi, Müslim Sarı, Semra Dinçer, Sera Kadıgil, Umut Tekin ve Zeki Kılıçarslan.

Selin Sayek Böke ve Sezgin Tanrıkulu listede Kemal Kılıçdaroğlu mevcut PM'den Bülent Tezcan, Erdoğan Toprak, Tekin Bingöl, Akif Hamzaçebi'nin yanısıra, geçen kurultayda Cihaner'le birlikte hareket eden ancak daha sonra "Gelecek için Biz" grubundan ayrılan İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'yi de yeniden listesine aldı. 2018 Kurultayı'nda Kılıçdaroğlu'nun listesinde yer alan ancak delege tarafından çizildiği için PM'ye giremeyen İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, yeniden Kılıçdaroğlu'nun listesinde yer buldu. Milletvekillerinden Murat Emir, Özgür Karabat, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Aysu Bankoğlu, Ali Mahir Başarır, Tahsin Tarhan da ilk kez Kılıçdaroğlu'nun PM'ye aday gösterdiği isimler oldu. İlk kez başörtülü aday Kılıçdaroğlu PM listesinde ilk kez başörtülü bir ismi, İstanbul delegesi olan 27 yaşındaki avukat Sevgi Kılıç'ı da PM listesine aldı. 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Esra Dirican ise en genç PM üye aday oldu. Genel başkanlık için adaylığını açıklayan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker dahil edilmedi. Partiye afla dönen eski Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, Kılıçdaroğlu'nun listesine giremezken, bireysel olarak aday oldu.

Örsan Kunter Öymen ve Onur Akın da listede Kılıçdaroğlu 12 kişilik BYKP kontenjanından ise gazeteci Örsan Öymen'in akademisyen oğlu Prof. Dr. Örsan Kunter Öymen ile sanatçı Onur Akın'ı da aday gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun 80 Kişilik anahtar listesi şöyle: Murat Emir, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Umut Akdoğan, Özgür Karabat, Zeynel Emre, Aysu Bankoğlu, Tahsin Tarhan, Ahmet Akın, Ulaş Karasu, Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Ednan Arslan, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Nevaf Bilek, Hüseyin Yaşar, Ali Peri, Hasan Baltacı, Emre Yılmaz, Rahmi Aşkın Türeli, Fazlı Yurter Özcan, Gürsel Tekin, Cemal Canpolat, Ali Er, Deniz Demir, Ali Mahir Başarır, Yaşar Seyman, Necdet Saraç, Sevgi Kılıç, Burhan Saral, Gizem Özcan, Beyza Tekedar, Begüm Değer, Işık Öğütçü, Hüseyin Özkahraman, Mahfuz Yetüt, Ayça Taşkent, Şefik Ok, Oğuz Kaan Salıcı, Bülent Kuşoğlu, Muharrem Erkek, Faik Öztrak, Gökçe Gökçen, Gülizar Biçer Karaca, Gamze Akkuş İlgezdi, Seyit Torun, Veli Ağbaba, Aykut Erdoğdu, Ahmet Ünal Çeviköz, Onursal Adıgüzel, Tuncay Özkan, Yıldırım Kaya, Orhan Sarıbal, Mehmet Akif Hamzaçebi, Tekin Bingöl, Ali Öztunç, Selin Sayek Böke, Gamze Taşçıer, Bülent Tezcan, Erdoğan Toprak, Candan Yüceer, Nuray Akçasoy, Esra Dirican, Bengisu Kadı, Doğan Koşar, Akkız Gizem Işıldak, Neslihan Hancıoğlu, Ahmet Kaya, Celal Çelik, Hakkı Süha Okay, Ebru Küçükaydın, Adnan Demirci, Ayfer Gültekin, Pınar Uzun, Devrim Barış Çelik, Yüksel Mansur Kılınç, Ömer Fethi Gürer, Hatice Güvensoy, Turan Aydoğan, Cem Kaan Parsak, Gizem Sunar, Gökan Zeybek.