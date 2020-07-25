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  4. CHP kurultayında flaş gelişme! Kılıçdaroğlu tek aday gösterildi

CHP kurultayında flaş gelişme! Kılıçdaroğlu tek aday gösterildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2020 15:15 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlığa tek aday olarak gösterildi.

CHP kurultayında flaş gelişme! Kılıçdaroğlu tek aday gösterildi

Bilkent Odeon'da gerçekleştirilen CHP'nin 37. Olağan Kurultayı çalışmalarını sürdürüyor. Çalışma ve hesap raporlarının yapıldığı kurultayda, genel başkan adaylığı için saat 15.00'e kadar verilen süre de sona erdi.

KILIÇDAROĞLU TEK ADAY

Divan Başkanı Özlem Çerçioğlu, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun tek aday olduğunu açıkladı.

YETERLİ SAYIYA ULAŞAMADILAR

Kılıçdaroğlu'nun tüm il başkanları tarafından aday gösterildiğini bildiren Çerçioğlu, adaylık için yeterli sayıya başka kimsenin ulaşamadığını belirtti.

Böylece İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden ve tek aday oldu. Kurultayda, eski Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, PM üyesi İlhan Cihaner ve Prof. Dr. Tolga Yarman aday adaylığını açıklamıştı.

Divan Başkanı Çerçioğlu, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu adaylık başvurularının saat 17.00 ile 19.00'da alınacağını, kurultayın yarın saat 08.00-10.00 saatlerinde devam edeceğini aktardı.

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