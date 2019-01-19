HABER

CHP Kuşadası İlçe Başkanı ve yönetimi görevden alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 01:02 | Son Güncelleme

CHP Kuşadası İlçe Başkanı ve yönetimi görevden alındı

CHP Kuşadası İlçe Başkanı Ahmet Ekmekçi ve yönetimi, CHP İl Yönetim Kurulu kararıyla görevden alındı.

CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Partimizin güçlü ve uyumlu bir şekilde yerel seçim çalışmalarına devam edebilmesi hususunda CHP İl Yönetim Kurulu kararıyla Kuşadası İlçe Başkanı ve yönetimi bugün itibariyle görevden alınmıştır. Önümüzdeki günlerde güçlü bir Kuşadası için ortak akılla dinamik bir örgüt oluşturacağız. Hep birlikte, el ele, kol kola Cumhuriyet Halk Partisi davasına Türkiye Cumhuriyeti sevdamızla sahip çıkacağız."

PARTNERHer ne yapıyorsanız hemen bırakın ve bu tweetleri okuyun!Her ne yapıyorsanız hemen bırakın ve bu tweetleri okuyun!
Cumhurbaşkanı Erdoğan konser sonrası Say'a, Aşık Veysel'in plağını hediye ettiCumhurbaşkanı Erdoğan konser sonrası Say'a, Aşık Veysel'in plağını hediye etti
Bakan Varank, 'MÜSİAD 23'üncü Olağan Genel Kurul Gala' programına katıldıBakan Varank, 'MÜSİAD 23'üncü Olağan Genel Kurul Gala' programına katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Görevden Alma ilçe örgütü Kuşadası

En Çok Okunan Haberler

O ünlüler hakkında flaş karar

O ünlüler hakkında flaş karar

Bakan açıkladı! Şubat ayında aylıklara yansıyacak

Bakan açıkladı! Şubat ayında aylıklara yansıyacak

AK Parti'nin Ankara adayı Özhaseki'den çok konuşulacak sözler! 'Allah bir sahip gönderdi o da Erdoğan'

AK Parti'nin Ankara adayı Özhaseki'den çok konuşulacak sözler! 'Allah bir sahip gönderdi o da Erdoğan'

Abdullah Gül bombası! 5'inci ayın 5'inde yeni parti iddiası

Abdullah Gül bombası! 5'inci ayın 5'inde yeni parti iddiası

Seçim öncesi CHP'ye sert eleştiri: İstanbul'a imam, Ankara'ya ülkücü...

Seçim öncesi CHP'ye sert eleştiri: İstanbul'a imam, Ankara'ya ülkücü...

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Tel Rıfat'taki PKK'lılar vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Tel Rıfat'taki PKK'lılar vuruldu

YARSAV'ın eski Başkanı Murat Arslan'a FETÖ'den 10 yıl hapis

YARSAV'ın eski Başkanı Murat Arslan'a FETÖ'den 10 yıl hapis

Didem Uslu cinayetinde şok gerçek! Babası cesedini parçalayıp ormana atmış

Didem Uslu cinayetinde şok gerçek!

Esenyurt'ta araç yürüyenlerin arasına daldı

Esenyurt'ta araç yürüyenlerin arasına daldı

Korku dolu anlar! Sel sularından böyle kurtuldular

Korku dolu anlar! Sel sularından böyle kurtuldular

Anadolu Adalet Sarayı'nda tutuklama kararı verilen kişi intihar etti

Anadolu Adalet Sarayı'nda intihar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.