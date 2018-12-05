HABER

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap:

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.12.2018 15:21 | Son Güncelleme

"Hazine ve SGK, tarihinin hiçbir döneminde bu kadar küçülmedi, ölüyü bile borçlandırdılar"

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, "Hazine ve SGK, tarihinin hiçbir döneminde bu kadar küçülmedi, ölüyü bile borçlandırdılar." dedi.

Kasap, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, BAĞKUR ve SGK'de sistem güncellemesi yapıldığını belirterek, yeni yazılımla birlikte, fazla ödemelerden dolayı emekli ve BAĞKUR'lulara, "fazla ödeme, yersiz ödeme" adı altında bin ile beş bin lira arasında değişen geriye yönelik borçlandırmanın çıkarıldığını savundu.

Tebligatların başladığını aktaran Kasap,"Hazine ve SGK, tarihinin hiçbir döneminde bu kadar küçülmedi. Ölüyü bile borçlandırdılar. Yaklaşık 3 milyona yakın insanımız bu borçları ödeme durumunda kaldı. Varislerine borç çıkarıldı. Herhalde yakında mezarlığa da tebligat yapılacak." ifadesini kullandı.

Kasap ayrıca, emeklilikte yaşa takılanlardan dolayı ciddi bir mağduriyetin söz konusu olduğunu söyledi.

NASA açıkladı: Uzaylılar Dünya'ya gelmiş olabilirNASA açıkladı: Uzaylılar Dünya'ya gelmiş olabilir
Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklamasıKaramollaoğlu'ndan ittifak açıklaması
Karamollaoğlu: Kimseyle düşman değiliz, elbette bu temaslar yapılacakKaramollaoğlu: Kimseyle düşman değiliz, elbette bu temaslar yapılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ali Fazıl Kasap SGK

En Çok Okunan Haberler

'Kaybolan 2 asker bulundu! Diri diri gömülmüşler' paylaşımlarına soruşturma!

'Kaybolan 2 asker bulundu! Diri diri gömülmüşler' paylaşımlarına soruşturma!

Soner Yalçın yazdı: Erdoğan'ın korku oyunu bozulacak mı?

Soner Yalçın yazdı: Erdoğan'ın korku oyunu bozulacak mı?

Motorine zam geliyor! Fiyatlara yansıyacak mı?

Motorine zam geliyor! Fiyatlara yansıyacak mı?

Kasım ayına damga vuran magazin olayları

Kasım ayına damga vuran magazin olayları

Ayıyla dalga geçmenin bedelini ağır ödedi! Canlı adamı böyle yedi

Ayıyla dalga geçmenin bedelini ağır ödedi! Canlı adamı böyle yedi

Son dakika! İstanbul'da banka hesaplarından 1 milyon lira dolandıran çete çökertildi

Son dakika! İstanbul'da banka hesaplarından 1 milyon lira dolandıran çete çökertildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

MHP'den istifa edip İYİ Parti'ye geçen Burhanettin Kocamaz'dan çok sert sözler

Burhanettin Kocamaz'dan çok sert sözler! Adaylığı olay oldu

Abdullah Gül'ün danışmanı Ahmet Sever'in kitabına dava

Dava şoku! Erdoğan ve Varank da şikayetçiler arasında

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul adayı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul adayı açıklaması

Kayseri'de CHP binasına saldıran kişi CHP'li çıktı

CHP binasına saldıran öyle bir isim çıktı ki... Nedeni ise...

Devlet Bahçeli'den 'çözüm süreci' çıkışı: MHP'nin gözü üstünüzde

Gündeme bomba gibi düşen fotoğraf için Bahçeli'den açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.