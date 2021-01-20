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CHP'li 3 milletvekili Muharrem İnce'nin partisine mi katılacak? Flaş iddia

20.01.2021 08:16 | Son Güncelleme:
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CHP'li 3 milletvekili Muharrem İnce'nin partisine mi katılacak? Flaş iddia

Memleket Hareketi'ni başlatan eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin 1 Mart'ta partisinden istifa edeceği iddia edilirken, ekibi de yavaş yavaş netleşiyor. Ankara kulislerindeki iddialara göre CHP'li 3 milletvekili İnce'nin partisine katılmaya hazırlanıyor.

Yeni parti kurma hazırlığında olan eski CHP Yalova Milletvekili ve 2018 seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, çalışmalarını hızlandırdı. İnce'nin başlattığı Memleket Hareketi için bir genel merkez binası bile tuttuğu belirtilirken, 1 Mart'ta da CHP'den istifa edeceği iddia edildi.

İnce'nin "Tüzük ve programı görüşmek için arkadaşlarımızla toplanacağız" açıklamasının ardından gözler 22 Ocak'taki kritik toplantıya çevrilirken, yeni partide kimlerin olacağıyla ilgili bazı isimler kulislere sızdı.

3 MİLLETVEKİLİ İNCE'NİN PARTİSİNE Mİ KATILIYOR?

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova milletvekili Özcan Özel'in İnce'nin partisine geçeceğinin söylendiğini yazdı.

Bu sayının daha da artabileceğini belirten Selvi, Kılıçdaroğlu'nun hata yaptığını iddia ederek "Muharrem İnce’yi hafife alıyor. Bence olay Muharrem İnce’yi aşmış durumda." ifadelerine yer verdi.

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