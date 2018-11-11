CHP'li Abdüllatif Şener'den İstanbul için adaylık açıklaması

31 Mart 2019'da yapılması planlanan mahalli idareler seçimleri için her siyasi partiden özellikle büyükşehirler için bazı isimler gündeme geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP'nin aday göstereceği iddia edilen Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, konuyla ilgili Sözcü Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu.

“ADAY GÖSTERMEK İSTİYORUZ DERLERSE”

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, adaylık iddialarına ilişkin iddialarla ilgili bazı açıklamalarda bulunarak, adaylığa yönelik kuliste yapmadığını söyledi. Sadece milletvekilliğimi düzgünce yapmaya çalışıyorum diyen Şener, “Partinin karar organları, bu seçimlerin önemli olduğunu biliyor. CHP bu seçimde başarılı olmak zorunda. Büyük kentlerde, başta da İstanbul olmak üzere seçimleri almak istiyor ve bu nedenle yoğun çalışmalar yapıyoruz. Bir taraftan örgütlere soruluyor. İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere örgütlerle uyumlu aday üzerine çalışılıyor. Diğer taraftan genel kamuoyu yoklamaları yapılıyor. Buna göre bir değerlendirme yapılacaktır. Eğer parti genel merkez, senin aday olman bizim çalışmalarımız sonrasında ön plana çıkmıştır ve seninle seçimi alacağımızı görüyoruz, aday göstermek istiyoruz derlerse bu teklif geldiği takdirde değerlendirmeye alacağım ama bunun ötesinde ne genel merkezi ne de kamuoyunu etkileme gibi bir çabam yok” diye konuştu.