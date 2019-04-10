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CHP'li adayın mazbatası HDP'li adaya verildi! HDP mazbatayı reddetti

SEÇİM HABERLERİ  | 10.04.2019 19:28 | Son Güncelleme

HDP, seçimlerde ikinci sırada yer aldığı Muş'a bağlı Rüstemgedik beldesinde kendilerine verilen mazbata hakkında 'ilkesel olarak kabul etmiyoruz' açıklamasını yaptı. Beldede CHP'nin Adayı Fikret Hamarat birinci olmuş, ancak 'adli sicil kaydı' nedeniyle kendisine mazbata verilmemişti.

CHP'li adayın mazbatası HDP'li adaya verildi! HDP mazbatayı reddetti

HDP, Muş'un Rüstemgedik beldesinde kazanan CHP adayına verilmeyen mazbatayı kabul etmedi. HDP tarafından yapılan açıklamada, "İlkesel olarak kabul etmiyoruz" ifadelerini kullanıldı.

CHP ADAYI 514 OYLA BELEDİYEYİ KAZANDI

Resmi olmayan sonuçlara göre yerel seçimlerde Muş'un Rüstemgedik beldesinde CHP'nin Adayı Fikret Hamarat yüzde 41.99'la 514 oy aldı. HDP'nin Adayı Salih İlhan yüzde 40.11 oy oranıyla 491 oy aldı. AK Parti'nin Adayı Necmettin Karagöz ise yüzde 18.89 oy oranıyla 219 oy alarak üçüncü oldu.

HDP: KABUL ETMİYORUZ

YSK, belediyeyi kazanan CHP'li Fikret Hamarat'a ‘adli sicil kaydı' nedeniyle mazbatasını vermeyerek ikinci olan HDP'ye mazbata verilmesini kararlaştırdı. HDP ise mazbatayı kabul etmediğini açıkladı: "Kabul Etmiyoruz Muş Rüstemgedik Beldesinde seçilen CHP adayına adli sicil kaydı nedeniyle mazbatası verilmedi. YSK, 2nci sıradaki HDP adayına mazbata verilmesine karar verdi. İlkesel olarak kabul etmiyoruz. Halkın seçtiğini YSK bu şekilde iptal edemez. Burada seçim yenilenmelidir. Aday için kısıtlılık halini YSK'nin başvuru esnasında değerlendirmemesi tam bir hukuksuzluktur. YSK, iktidar yanlısı icraatine bir yenisini eklemiştir".

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Anahtar Kelimeler:
HDP muş Rüstemgedik yerel seçim 2019

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