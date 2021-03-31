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CHP'li Adıgüzel, Bakan Koca'ya kongre sonrası koronavirüse yakalanan AK Parti'lilerin listesini attı

31.03.2021 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'ne katılan ve koronavirüse yakalandığı iddia edilen bazı AK Partili'leri gösteren tweetleri derledi.

CHP'li Adıgüzel, Bakan Koca'ya kongre sonrası koronavirüse yakalanan AK Parti'lilerin listesini attı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Lebaleb dolu AKP kongreleri yüzünden virüs tüm Türkiye’de yeniden yayıldı dediğimizde bu konuyu gündemde tutmayalım diyordunuz. Bakın teşkilatınızdan birçok kişi pozitif çıkmış belki bir geçmiş olsun demek istersiniz @drfahrettinkoca"

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi CHP

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