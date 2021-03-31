CHP'li Adıgüzel, Bakan Koca'ya kongre sonrası koronavirüse yakalanan AK Parti'lilerin listesini attı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Lebaleb dolu AKP kongreleri yüzünden virüs tüm Türkiye’de yeniden yayıldı dediğimizde bu konuyu gündemde tutmayalım diyordunuz. Bakın teşkilatınızdan birçok kişi pozitif çıkmış belki bir geçmiş olsun demek istersiniz @drfahrettinkoca"

Lebaleb dolu AKP kongreleri yüzünden virüs tüm Türkiye’de yeniden yayıldı dediğimizde bu konuyu gündemde tutmayalım diyordunuz. Bakın teşkilatınızdan bir çok kişi pozitif çıkmış belki bir geçmiş olsun demek istersiniz @drfahrettinkoca pic.twitter.com/fgS30pEfJH — Onursal Adıgüzel (@onursaladiguzel) March 31, 2021



