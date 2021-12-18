HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. CHP'li Ağbaba'dan asgari ücretle ilgili kanun teklifine tepki

CHP'li Ağbaba'dan asgari ücretle ilgili kanun teklifine tepki

18.12.2021 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, AK Parti tarafından verilen asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını içeren kanun teklifine tepki göstererek "Bakan 'Tüm işçilerin ücret gelirlerinin asgari ücrete kadar olan kısmından gelir ve damga vergileri kaldırıldı.' demesine rağmen sunulan teklifte vergi muafiyetinin sadece asgari ücretlilerle sınırlandırıldığını görüyoruz." ifadesini kullandı.

CHP'li Ağbaba'dan asgari ücretle ilgili kanun teklifine tepki

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücretliye "büyük müjde" diye indirim yaptığını savundu.

"CEBE GİRMEDEN ERİYECEĞİNİ ÇOK NET OLARAK GÖRÜYORUZ"

AK Parti iktidarında ilk kez asgari ücrette azalış yoluna gidildiğini belirten Ağbaba, "2021 yılbaşında 384 dolar olan asgari ücret, cuma günü yaşanan kur şokuyla 250 dolara kadar geriledi. Bu gerileyişin devam edeceğini ve enflasyondaki artışla asgari ücretin daha cebe girmeden eriyeceğini çok net olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Ağbaba, şunları kaydetti:

"BİR YIKIM DAHA YAŞANDI"

"Asgari ücretteki fiyaskodan sonra bugün AKP’li milletvekillerinin Meclise sunduğu kanun teklifiyle bir yıkım daha yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 'Tüm işçilerin ücret gelirlerinin asgari ücrete kadar olan kısmından gelir ve damga vergileri kaldırıldı’ demesine rağmen sunulan teklifte vergi muafiyetinin sadece asgari ücretlilerle sınırlandırıldığını görüyoruz. Biz asgari geçim indiriminin (AGİ) kaldırıldığını düşünürken yine teklifte, net ücreti 4 bin 250 liranın altına düşenlere ilave AGİ verileceği belirtiliyor. Saray'ın Bakan'dan, Bakan'ın milletvekillerinden, milletvekillerinin Bakan'dan haberi yok. Birinin açıkladığını gün geçmeden öbürü yalanlıyor. AKP milletvekillerinin Meclise sundukları kanun teklifi fazla mesai ve sosyal ödenek alan işçilerin gelirlerinde çok büyük kayıplara sebep olacaktır." (AA)

Son dakika: Milyonların beklediği asgari ücret belli oldu! Yüzde elli zam geldi, işte 2022 asgari ücret rakamları...Son dakika: Milyonların beklediği asgari ücret belli oldu! Yüzde elli zam geldi, işte 2022 asgari ücret rakamları...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERApple'dan yeni zam! Fiyatlar ikiye katlandıApple'dan yeni zam! Fiyatlar ikiye katlandı
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
Kılıçdaroğlu: O andan itibaren döviz düşerKılıçdaroğlu: O andan itibaren döviz düşer
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi CHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan talimatı verdi! Emekliye yeni zam kapıda

Erdoğan talimatı verdi! Emekliye yeni zam kapıda

Erdoğan açıkladı! Hedef 75 milyar dolar

Erdoğan açıkladı! Hedef 75 milyar dolar

AGİ kalktı mı? İşte AK Parti'nin kanun teklifinin detayları

AGİ kalktı mı? İşte AK Parti'nin kanun teklifinin detayları

Kılıçdaroğlu: O andan itibaren döviz düşer

Kılıçdaroğlu: O andan itibaren döviz düşer

Çığlığını duyan koştu! Sokak ortasında saçından tutup sürükledi

Çığlığını duyan koştu! Sokak ortasında saçından tutup sürükledi

"Niye ışıkları kapattınız" dedi, bir daha gözünü açamadı

"Niye ışıkları kapattınız" dedi, bir daha gözünü açamadı

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Asgari ücret 4 bin 250 TL oldu! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Asgari ücret 4 bin 250 TL oldu! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

Eşine ender rastlanacak ilginç olay! Gasilhaneye girince ortaya çıktı

Eşine ender rastlanacak ilginç olay! Gasilhaneye girince ortaya çıktı

Sezer Öztürk için istenen ceza belli oldu!

Sezer Öztürk için istenen ceza belli oldu!

Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına İYİ Parti'den yanıt

Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına İYİ Parti'den yanıt

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.