CHP'li Ağbaba'dan koronavirüs uyarısı: Virüs cezaevleri için tehlike oluşturuyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba yazılı açıklamasında, cezaevlerinin özellikle son 10 yıldır içinden çıkılmaz bir hal aldığını, siyasi iktidarın da çözüm için ciddi bir politika üretmek niyetinde olmadığını savundu.

'EN ÇOK TEHLİKE ARZ EDEN YERLERİN BAŞINDA CEZAEVLERİ GELİYOR'



Tüm dünyada etkisini gösteren ve Türkiye'de de gittikçe vaka sayısı artan Kovid-19 virüsünün, en çok tehlike arz ettiği yerlerin başında cezaevlerinin geldiğine dikkati çeken Ağbaba, "Koronavirüsün cezaevlerinde çıkması ihtimali, hiçbirimizin düşünmek istemeyeceği derecede, çok ciddi sonuçlara, ölümlü vakalara yol açabilir. Özellikle hastalar, yaşlılar, çocuklu anneler büyük risk altındadır." değerlendirmesini yaptı.

Adalet Bakanlığı'nın son açıkladığı verilere göre, Türkiye'deki 355 cezaevinde toplam 282 bin 703 mahkum ve tutuklu bulunduğunu anımsatan Ağbaba, cezaevlerinin kapasitelerinden yüzde 22 fazla mahkumu barındırdığını öne sürdü.

'ART ARDA ÖLÜMLERİN GELMESİ KAÇINILMAZ'



Hapishanelerde son belirlenen rakamlara göre, 459'u ağır olmak üzere, 1333 hasta bulunduğunu aktaran Ağbaba, birçoğu kronik hastalıklara sahip hasta mahkumların virüse maruz kalmaları halinde, art arda ölümlerin gelmesinin kaçınılmaz olacağını ifade etti.