CHP'li Ali Mahir Başarır 'Kemal Kılıçdaroğlu' kararını eleştirdi! Mustafa Doğan İnal'dan yanıt

CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avukat Mustafa Doğan İnal'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanıyordu. Kılıçdaroğlu'nun 4 kez duruşmaya katılmaması nedeniyle davacı taraf talebi sonrasında mahkeme Kılıçdaroğlu'nun bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar verdi.

İNAL'DAN İLK AÇIKLAMA

Karar sonrası Avukat Mustafa Doğan İnal sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

"Aleyhimde sürekli iftira ve hakaretimiz cümleler sarf eden, soyut iddialarda bulunan KK adlı şahıs ile ilgili suç duyurusunda bulundum ve tazminat davaları açtım.

Yargılanması devam eden, bugünkü haberlere konu olan Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık KK 3 celsedir mazeretsiz katılmamıştır.

CMK gereğince duruşmalara mazeretsiz katılmayan her Türk vatandaşına uygulanan muamele gereği, bu sanığın da mahkemeye zorla getirilmesine karar verilmiştir. Bu sanığın hjerhangi bir ayrıcalığı ya da dokunulmazlığı da bulunmamaktadır."

ALİ MAHİR BAŞARIR'A YANIT: 'HER SEFERİNDE BİR BAHANE BULUYORLAR'

İnal yaptığı yeni açıklamada CHP'li Ali Mahir Başarır'a yanıt verdi. İnal şunları ifade etti:

"İşleri güçleri algı... Biri şu Ali Mahir Başarır’a söyleyebilir mi?

Ankara’ya talimat yazıldı, üç talimat duruşmasına da katılmadı. Yargıya meydan okuyan onlar , adil yargılamayı etkilemeye çalışan onlar, ettikleri hakaretten rant devşirmeye çalışan onlar. Küçük insanlar velhasıl...

Kılıçdaroğlu için Ankara’ya talimat yazılıyor, üç defa talimat için duruşma açılıyor. Her seferinde bir bahane buluyorlar

En son talimat duruşmasında asıl mahkemesinde ifade vereceğiz diyorlar.

Üç celse de İstanbul’da... Altı celse duruşmaya katılmayıp hukuken izlenen yolu eleştiriyorlar. Bu açıkça yargı üzerinde tahakküm kurmaktır."