HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. CHP'li Ali Mahir Başarır 'Kemal Kılıçdaroğlu' kararını eleştirdi! Mustafa Doğan İnal'dan yanıt

CHP'li Ali Mahir Başarır 'Kemal Kılıçdaroğlu' kararını eleştirdi! Mustafa Doğan İnal'dan yanıt

MynetX MynetX
16.10.2024 21:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avukat Mustafa Doğan İnal'a hakaretten CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bir sonraki duruşmaya zorla getirilme kararı verilmişti. Karara tepki gösteren CHP'li Ali Mahir Başarır'a, İnal yaptığı açıklamayla yanıt verdi.

CHP'li Ali Mahir Başarır 'Kemal Kılıçdaroğlu' kararını eleştirdi! Mustafa Doğan İnal'dan yanıt

CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avukat Mustafa Doğan İnal'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanıyordu. Kılıçdaroğlu'nun 4 kez duruşmaya katılmaması nedeniyle davacı taraf talebi sonrasında mahkeme Kılıçdaroğlu'nun bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar verdi.

İNAL'DAN İLK AÇIKLAMA

Karar sonrası Avukat Mustafa Doğan İnal sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

"Aleyhimde sürekli iftira ve hakaretimiz cümleler sarf eden, soyut iddialarda bulunan KK adlı şahıs ile ilgili suç duyurusunda bulundum ve tazminat davaları açtım.

Yargılanması devam eden, bugünkü haberlere konu olan Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık KK 3 celsedir mazeretsiz katılmamıştır.

CMK gereğince duruşmalara mazeretsiz katılmayan her Türk vatandaşına uygulanan muamele gereği, bu sanığın da mahkemeye zorla getirilmesine karar verilmiştir. Bu sanığın hjerhangi bir ayrıcalığı ya da dokunulmazlığı da bulunmamaktadır."

ALİ MAHİR BAŞARIR'A YANIT: 'HER SEFERİNDE BİR BAHANE BULUYORLAR'

İnal yaptığı yeni açıklamada CHP'li Ali Mahir Başarır'a yanıt verdi. İnal şunları ifade etti:

"İşleri güçleri algı... Biri şu Ali Mahir Başarır’a söyleyebilir mi?

Ankara’ya talimat yazıldı, üç talimat duruşmasına da katılmadı. Yargıya meydan okuyan onlar , adil yargılamayı etkilemeye çalışan onlar, ettikleri hakaretten rant devşirmeye çalışan onlar. Küçük insanlar velhasıl...

Kılıçdaroğlu için Ankara’ya talimat yazılıyor, üç defa talimat için duruşma açılıyor. Her seferinde bir bahane buluyorlar
En son talimat duruşmasında asıl mahkemesinde ifade vereceğiz diyorlar.

Üç celse de İstanbul’da... Altı celse duruşmaya katılmayıp hukuken izlenen yolu eleştiriyorlar. Bu açıkça yargı üzerinde tahakküm kurmaktır."

Ekran görüntüsü 2024-10-16 211859

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu
En Çok Okunan Haberler
Dünya ABD seçimlerine kilitlendi! Kritik eyaletlerde dikkat çeken sonuç: Önde götürüyor

Dünya ABD seçimlerine kilitlendi! Kritik eyaletlerde dikkat çeken sonuç: Önde götürüyor

At ve eşek eti yedirmişler! Skandal listede 2 il birbiriyle yarıştı

At ve eşek eti yedirmişler! Skandal listede 2 il birbiriyle yarıştı

Sahnede öyle şeyler yapıldı ki... Bayılıp kusanlar bile oldu

Sahnede öyle şeyler yapıldı ki... Bayılıp kusanlar bile oldu

Kilis'e 'havan düştü' haberlerine güvenlik kaynaklarından açıklama!

Kilis'e 'havan düştü' haberlerine güvenlik kaynaklarından açıklama!

Kilolarca altını banka kasasına koymuşlardı! Kasa açılınca gözlerine inanamadılar

Kilolarca altını banka kasasına koymuşlardı! Kasa açılınca gözlerine inanamadılar

Semih Çelik'in hastane raporu ortaya çıktı! İhmaller zinciri katliama adeta zemin hazırlamış...

Semih Çelik'in hastane raporu ortaya çıktı! İhmaller zinciri katliama adeta zemin hazırlamış...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.