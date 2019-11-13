HABER

CHP'li Altay'dan Erdoğan'a: Bu gece milletin başını öne eğdirecek bir işin parçası olma

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.11.2019 16:16 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, Trump-Erdoğan görüşmesiyle ilgili, "Erdoğan'a sesleniyorum: Bu gece milletin başını öne eğdirecek bir işin parçası olma. Biz yanında olmasını biliriz. Bu akşam her iki mektubun cevabını da bu milletin şan, şerefine yakışır bir şekilde Trump'a ver" ifadelerini kullandı.

CHP'li Altay'dan Erdoğan'a: Bu gece milletin başını öne eğdirecek bir işin parçası olma

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Altay, Avrupa Birliği Konseyi’nin Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri nedeniyle yaptırım çerçeve metni hazırladığını belirterek, ’’Yasal çerçeve metninde iki temel nokta var; banka hesapları, seyahat kısıtlamaları. Elimizin tersiyle Avrupa Birliği’ne iade etmemiz gereken çerçeve metni. Türkiye, Doğu Akdeniz’de yalnız kaldı. KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki haklarını savunamaz duruma geldik. Bu karar Türkiye’ye, Türk milletine, memleketimize, KKTC’ye yönelik görünse de aslında Erdoğan’ın mesafe koyan politikasına hizmet eder. Bunda ne Avrupa Birliği’nin ne de Türkiye’nin menfaati var. Türkiye böyle bir yaptırım kararı nedeniyle Doğu Akdeniz’deki hem Türkiye’nin hem KKTC’nin haklarından taviz vermemelidir’’ ifadelerini kullandı.

ABD’nin mektubu konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’takdim’ ifadesini eleştiren Altay, "S-400 aktive etme ve gelen ekibe S-400 incelemesine izin ver" şeklinde Amerika’dan ikinci bir mektup geldiğini söyledi. Altay, ’’Türkiye- Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde pürüzler yaşandı, iki ülke arasındaki ilişki olmaktan çıktı. Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri kurumsal kimliğini kaybetti. Bununla birlikte Amerikan kamuoyunu da kaybettik’’ dedi.

"MEKTUBUN CEVABINI BU MİLLETİN ŞAN VE ŞEREFİNE YAKIŞIR ŞEKİLDE TRUMP'A VER"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek ’’Bu gece milletin başını öne eğdirecek bir işin parçası olma. Biz yanında olmasını biliriz. Türkiye’nin onurunu daha fazla incittirme. Bu akşam her iki mektubun cevabını da bu milletin şan ve şerefine yakışır şekilde Trump’a ver Erdoğan" diyen Altay, "Bu millet büyük bir millettir, bu ülke büyük bir ülkedir’’ şeklinde konuştu.

Altay, Dijital Hizmet Kanun Teklifi’ni de eleştirdi.

(İHA)

Bu sabah İstanbul! Gören hayrete düştü Bu sabah İstanbul! Gören hayrete düştü
İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu: "Sınırımızın altında bir PKK devletine razı olmayacağız"İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu: "Sınırımızın altında bir PKK devletine razı olmayacağız"
İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu: "Sınırımızın altında bir PKK devletine razı olmayacağız"İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu: "Sınırımızın altında bir PKK devletine razı olmayacağız"
Anahtar Kelimeler:
CHP Engin Altay erdoğan Trump

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Altan hakkında flaş karar

Ahmet Altan hakkında flaş karar

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

1 Aralık'ta başlıyor! Uymayana 625 lira ceza

1 Aralık'ta başlıyor! Uymayana 625 lira ceza

İç çamaşırsız pozlarına yorum yağdı! 'Çıplak gibisin!'

İç çamaşırsız pozlarına yorum yağdı! 'Çıplak gibisin!'

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

9 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar şoke etti

9 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar şoke etti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Diğer Haberler
AK Parti'de istifa

AK Parti'de bir istifa daha

CHP'den televizyon programlarına katılım ile ilgili flaş karar

CHP'den televizyon programlarıyla ilgili flaş karar

Bahçeli'den Erdoğan'ın ABD ziyareti hakkında açıklama

Bahçeli'den Erdoğan'ın ABD ziyareti hakkında açıklama

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş istifa etti

AK Parti'de istifa! 'Hakkınızı helal edin' dedi ve görevini bıraktı

TBMM'de CHP'den Erdoğan'ın 10 Kasım'daki konuşmasına sert tepki!

CHP'den Erdoğan'ın 10 Kasım'daki konuşmasına sert tepki!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Gardrop Atatürkçülüğünü anlamıyoruz

Kılıçdaroğlu sert çıktı: Gardrop Atatürkçülüğü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.