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CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne operasyon!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2018 10:57 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Ataşehir Belediyesi İhale Komisyonu'nda görevli 5 kişi gözaltına alındı.

CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne operasyon!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "ihaleye fesat karıştırmak" ve "resmi belgede sahtecilik" olaylarını gerçekleştirerek kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen 5 Ataşehir Belediyesi çalışanı ve 1 iş adamı hakkında gözaltı kararı verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, konuya ilişkin düzenlediği eş zamanlı operasyonda, Ataşehir Belediyesi İhale Komisyonu'nda görevli 5 kişiyi gözaltına aldı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan bir iş adamı ise aranıyor.

Şüphelilerin, doğrudan Anadolu Adliyesi'ne sevk edildikleri ve savcılık işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
CHP ataşehir belediyesi

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