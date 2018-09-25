HABER

CHP'li Aykut Erdoğdu'dan gündemi sarsacak iddia: 3. Havalimanı ihalesinde 32 Milyar TL yolsuzluk!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 13:42 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, İstanbul'un 3. Havalimanı ihalesinde yolsuzluk yapıldığını belirterek, 'Yapılan yolsuzluğun TL karşılığı yaklaşık 32 Milyar TL olup Türkiye kamu bütçesinin yaklaşık yüzde 5'i kadardır. Bu tutar Türk Telekom özelleştirme ihalesi sonrasında bizim tespit edebildiğimiz en yüksek tutarlı yolsuzluktur' diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, CHP Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında 3. Havalimanı ihalesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aykut Erdoğdu, 3. Havalimanı ihalesinin 3 Mayıs 2013 tarihinde yapıldığını hatırlatarak ihalede yolsuzlukların gerçekleştiğini öne sürdü.

Erdoğdu şöyle konuştu: “3. Havalimanı ihalesinde zamanında yer teslimi yapılmayarak 2,090 Milyar Avro, havalimanının yüksekliği ve pist yerlerinde ihale şartnamesine aykırı değişiklik yapılarak 2,5 Milyar Avro olmak üzere toplam 4 Milyar 590 Milyon Avro kamu zararı oluşmasına ve bu tutarın yapımcı şirketlere haksız olarak aktarılmasına sebep olunmuştur. Yapılan yolsuzluğun TL karşılığı yaklaşık 32 Milyar TL olup Türkiye kamu bütçesinin yaklaşık yüzde 5’i kadardır. 3. Havalimanına ihale şartnamesinde olmayan ve sonradan koşulsuz finansman garantisi verilmiştir. Yapılan işlemler Türk Ceza Kanunu’nun 236. Maddesinde belirtilen ‘Edimin İfasına Fesat Karıştırılması’ suçunu oluşturmaktadır. Bu tutar Türk Telekom özelleştirme ihalesi sonrasında bizim tespit edebildiğimiz en yüksek tutarlı yolsuzluktur. Bahsettiğim yolsuzluklar Sayıştay Raporlarında tespit olarak yer almasına rağmen gereği yerine getirilmemiş ve suç duyurusunda bulunulmamıştır. Bu durum başta Sayıştay Başkanı olmak üzere tüm Sayıştay yetkilileri açısından Türk Ceza Kanunu’nun 257’nci maddesinde tanımlanan görevi kötüye kullanma suçunu oluşturmaktadır.”

AYKUT ERDOĞDU: GÜVENLİ VE TAM BİR BİÇİMDE AÇILMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR

Aykut Erdoğdu, İstanbul 3. Havalimanı ile ilgili işletme güvenliğini tehlikeye sokacak ve işletme maliyetlerini çok artıracak önemli teknik eksikliklerde bulunduğunu savunarak şunları kaydetti:

“3. Havalimanı inşaatına 2 milyar 590 Milyon Avro, işletme süresinde 2 milyar 90 milyon Avro yolsuzluk yapılarak İGA ortaklarına 4 Milyar 590 Milyon Avroluk haksız kaynak aktarılmıştır. Bu yolsuz proje ile İstanbul’un kuzey ormanları katledilmiştir. Sorunsuz çalışan Atatürk Havalimanı birçok mali ve hukuki bilinmezlik içinde çürümeye terk edilmiştir. İstanbul 3. Havalimanı uçuş güvenliği açısından ciddi riskler taşımaktadır.

İstanbul 3. Havalimanı’nın ne 29 Ekim 2018 tarihinde ne de 31 Aralık 2018 tarihinde tam ve güvenilir bir şekilde işletmeye açılması mümkün değildir. Milli bayrak taşıyıcısı THY resmen dayak yemektedir. Yeterli tesis yapılmadan açılışa zorlanan THY yeme-içme, kargo ve teknik bakım onarım gibi en temel operasyonları yeni havalimanına 35 kilometre uzakta bulunan AHL’den taşıma sistemi ile yapmak zorunda bırakılmıştır.

İstanbul Havalimanı ile ilgili olarak 5 yıl önce ihalenin yapılmasından önce yaptığımız bütün iyi niyetli uyarılar başta Erdoğan olmak üzere tüm yetkililerden düşmanca bir karşılık görmüştür. Yaptığımız bütün uyarılarda haklı çıktık. Bu uyarılarımız bilinmesine rağmen milli servetimiz kör bir cehalete bitmez bir aç gözlülüğe kurban edildi. İstanbul’un Kuzey Ormanlarını katleden ve dünya yolsuzluk tarihinin en büyük 2. yolsuzluğuna konu edilen 3. Havalimanı projesinin yakın zamanda iflas ettirilerek aynı Telekom’da olduğu gibi kredi garantileri yüküyle kamuya geçeceğini şimdiden görüyoruz. Kamu malını korumak ve tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunmak için karınca kaderince verdiğimiz bu mücadeleyi 3. Havalimanında gayri insani koşullarda çalışan, tahta kutularıyla dolu yataklarda uyumak zorunda bırakılan, her gün servis önlerinde saatlerce bekletilen, maaşları eksik ödenen ve haklarını aradıkları için zulme uğrayan 3. Havalimanı işçilerine armağan ediyoruz. Hem 81 milyon insanımızın hakkını ve hem çalıştırdıkları işçilerin alın terini çalan bu yolsuzluk çetesi ile er geç hesaplaşacağız. Hak doğrudan yanadır.” (DHA)

PARTNERSon haline bakın! AVM'de aşka geldilerSon haline bakın! AVM'de aşka geldiler
En acayip Türk batıl inançlarıEn acayip Türk batıl inançları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
3. havalimanı 3. havalimanı yolsuzluk iddiası CHP Aykut Erdoğdu İstanbul 3. Havalimanı Yolsuzluk 32 milyar yolsuzluk yeni havalimanı

En Çok Okunan Haberler

Merkel'den Erdoğan'a tavır!

Merkel'den Erdoğan'a tavır!

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan hayatını kaybetti iddiası

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan hayatını kaybetti iddiası

Ünlü oyuncu Yakup Yavru hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Yakup Yavru hayatını kaybetti

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi

Torpil isteyen AK Partili ilçe başkanı fax numaralarını karıştırdı, yanlışlıkla CHP'li isme gönderdi

Torpil isteyen AK Partili ilçe başkanı fax numaralarını karıştırdı, yanlışlıkla CHP'li isme gönderdi

Yaz saati uygulaması sürekli olacak

Yaz saati uygulaması sürekli olacak

İlginizi Çekebilir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bakanlık teklifi gelince Yusuf Tekin'le çalışmayacağım demiş

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bakanlık teklifi gelince Yusuf Tekin'le çalışmayacağım demiş

Yaz saati uygulaması sürekli olacak

Yaz saati uygulaması sürekli olacak

Adana'da acil serviste büyük kavga! Hastane savaş alanına döndü!

Adana'da acil serviste büyük kavga! Hastane savaş alanına döndü!

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Meteoroloji'den bu hafta için ciddi uyarı!

Meteoroloji'den bu hafta için ciddi uyarı!

Okuyucu Yorumları 43 yorum
Hadi lan ordan işiniz gücünü z bok atmak.ispatlayin o zaman
ulan yeter yeter nerenizi yırtarsanız yırtın o havalimanı açılacak ALLAH ın izniyle
bunu hava alani acilmaya yakin neden soyluyorsun onu anlamadik eyyy chp..
Dolara yatırım yapmışlardır simdi kaymağını yiyorlardir...
Şükür farkedebildiniz.
yine iftira çamur
aykut erdoğdu ileri sürmüş... kesin yalan... hırsızın yavuzudur bu aykut.
YAV Bİ GİT YAV, ELEŞTİRİN AMA BİR SINIRIZ OLSUN...
bir kerede devlet menfaatini düşünüm be kardeşim. Ne kadar devlet lehine iş varsa karşısına çıkıp karalıyorsunuz.
bunlar bu vatanın insanı olamaz.bu kadar karın ağrısı insana böyle kafayı yedirtir işte.
Asıl yolsuzluk,anarşi,yalan,iftira,dinsizlik,vs.varsa hepsi=chp dir.
şimdi bir savcı yolsuzluk var die dava açsa nolur acaba :D tabi de açamaz
IGA ' ya ihale şartnamesinde olmayan, finansman garantisini kim, ne için vermistir ? Bu haksız rekabet değilse nedir ?
zerre hakkimiz geciyorsa ki geciyor vergiler zamlar vs hakkim haram da zikkim olsun coluk cocuklarindan ciksin inşallah
padişahım çok yaşa! padişahım çok yaşa!
Tabiki havalimanı bazında dünyanın en iyisi açılmak üzere kalleş olan kimse de istemez her türlü çamuru atarlar.
Yahu İyi de ne hikmetse tam açılışa yakın aklınıza geliyor böyle şeyler kanınız bozuk kanınız
işiniz gücünüz çamur atmak
MİLLET GİDER MERSİNE ..BİZİMKİLER GİDER TERSİNE ÜLKENİN GÖZDE TESİZLERİNİ ÖVME YERİNE SÖYLEDİĞİ SÖZE BAK...KARDEŞİM EKSİKLİKLERİ SÖYLEDE...KÖTÜLEYEREK DEĞİL...SONUÇTA HEPİMİZİN MALI ORASI...AKILLI OL.. ELE GÜNE KARŞI...REZİLLERİ OYNAMALIN...USUÜLSÜZLÜK İŞİNE GELİRSEK..ÇOK GÜZEL..BİR ŞEY YAKALADIYSAN DOĞRU SAVCIYA..GİT ARAŞTIR İNCELE..
EYT ile gariban çalışanın hakkını gasp edip, zenginin cukkasına doldur,, Allah büyük
nekadar idda ettiyseniz hepsi boşa çıktı sahtekarlar sizi.
chp kafası yine iş başında..! Rabbim, sizlerden bu milleti korusun.
Eğer doğruysa'ki büyük ihtimal doğrudur......... Şaşırdıkmı Türkiye ?? Tabiki şaşırmadık...!!
ortaya bir idda atıyorsunuz vatandaşda bunu gerçek olarak algılıyor. olayın gerçeklik payı ne kadar doğru acaba. sırf ortamı germek için konuşuyorlar.
ne %5'i %500000 fazlasını ceplerine indirdiler yıllardır simit bile 1.5 lira oldu hala uyuyan koyunlar kaynıyor
İhalesi yapılmış bir işin koşullarını, ihale sonrası değiştirmek, birilerine haksız kazanç sağlamak ve ihaleye fesat karıştırma suçu değil midir ?
5 SENEDİR NEREDEYDİNİZ DEMEKKİ YALAN KONUŞUYORSUNUZ SİZ ,İKTİDARKEYKEN NİYE YAPMADINIZ
rakam 32 milyarsa razı olun ve sesizliği bozmayın, vermiş olduğunuz rakaı 3 le çarp gerçek rakama varırsın
açılacak ya gezi kalkışması olmadı iftira atın amarikan uşakları sizi
Chp hep idda eder. İspat et ispat. Bu çamur at izi kalsın oyunlarınız baydı.
PEKİ BU KADAR YOLSUZLUĞU KİM ENGELLEYECEK BU ÜLKEDE..DEVLET YOK OLMUŞ NİZAM KAYBOLMUŞ ADALET YOK KANUN YOK POLİS ZATEN PARTİ POLİSİ OLMUŞ..YARGI DESEN AKP NİN KONTROLÜNDE..DEVLET FİİLEN İFLAS ETMİŞ VAZİYETTE..
POLİS VE YARGI NEDEN ARAŞTIRMIYOR..NE İŞ YAPAR BUNLAR....
salla kalede kova yaşar var.istemessenizde (almanlar)havaalanı bitti ,şimdi dünya hava ticaretinde bir numara olma vakti .chp ,çamur at izi kalsın taktiğine devam ediyor .chp de değişmeyen iftira .
Artık her habere inanıyorum çünkü yapmazlar demiyorum içimden. Her yer torpil olmuş. Ücretli öğretmenlik de dahi ne torpiller dönüyor bunda mı yapılmayacak.
şimdi bizim millet bi hevesle 3. havalimanını bekliyor yolsuzluk filan yok chp zırvası bunlar diyecek ve inanmıyavak ama malesef ki böyle sayın vatandaşlar ülkemize yapılan yatırım ve ihalelerde rte ve akp yanlıları nemalanıyor karun gibi zengin oluyor fakat gözler okadar kör ediliyor ki malesef sorgulanmıyor kim yaptı bu gune kadar bukadar işi deniyor ama işin aslı öyle degil bu yatırımlar devletimizin milli bütçesinden veyahut halk sömürülerek (kuzey marmara otoyolu osman gazi köprüsü avrasya gibi otoyollardan toplanan ücret) elde ediliyor
GÜNAYDIN TROLCÜKLER!!! HADİ BAKALIM BUNA DA NASIL BİR KULP TAKACAKSINIZ? SAKIN HA DİKKAT EDİN KUL HAKKINA GİRİYOR,SONRA ALTINDAN KALKAMAZSINIZ! İLAHİ ADALET YAKANIZI BIRAKMAZ! SÖYLEMEDİ DEMEYİN!
zaten yandaş zengin etme politikaları bunlar
ya siz nasil bir irksiniz yani karalayarak hic bir zaman bir yere gelemezsiniz yapilan herseye burun kiviriyorsunuz ulkenizi karalamaktan bikmadiniz
SÖZ VERİYORUM, BU MİLLETİN YETİMLERİNİN HAKKINI GASPADENLERİ ALTINDA KİM OLURSA OLSUN İDAMA MAHKUM EDECEĞİM YAKIN TARİHTE. BU MİLLETİ HİPNOZDAN UYANDIRMAK EN BÜYÜK İLAHİ GÖREVİMDİR.... ÜLKEYİ İPOTEK ALTINA SOKANLAR ASLA ELİMDEN KAÇAMAZ OLDULAR.İLK SORUm? ARKADAŞ BABANDAN ANANDAN MİRASIN YOK,NERDEN BULDUN BU MİLYAR DOLARLIK SERVETİ???? NE DEDİ YAKIN TARİHTE (SAFLAR DEĞİL) GERÇEK FETOCULAR, BİZ BÖYLE BİR ADAMI TANIMIYORUZ HİÇ BAĞLANTIMIZ YOK.....AYNISINI MEVCUT KRALIN DALKAVUKLARIDA YAŞAYACAK YAKINDA.SON SÖZ KAYITLI 12 MİLYON KİŞİLER İŞ BEKLİYOR ŞU AN...BEN AÇ SEN TOK BU NE?...İMZA OZAYDİN65
olay iddaa vah vah chp, söylediklerinin arkasında bile durmaya cesareti olmayan ana muhalefet ne işe yararsın başka durmadan boş konuşmaktan başka... çamur at izi kalsın ayakların bitmedi,kedi uzanamadığı ciğere mındar der bırak sen naptın onu söyle bana belediyelerindeki işçilerin paralarını çar çur ettin,insanlar aylarca evlerine kuruş sokmadı,yuvalar dağıldı onu de bakam bana.
Diğer Haberler
Sedanur cinayetinde Müge Anlı detayı! Gözaltına alındı

Sedanur cinayetinde Müge Anlı detayı! Gözaltına alındı

Halk otobüsü şoförü 80 saniyelik kırmızı ışıkta inip sigara içti

Halk otobüsü şoförü 80 saniyelik kırmızı ışıkta inip sigara içti

İnsanlık ölmemiş dedirten görüntüler

İnsanlık ölmemiş dedirten görüntüler

CHP'den 'af' açıklaması: Birisi yolsuzların, diğeri de çetecilerin önünü açmak istiyor

CHP'den 'af' açıklaması: Birisi yolsuzların, diğeri de çetecilerin önünü açmak istiyor

En acayip Türk batıl inançları

En acayip Türk batıl inançları

Bakan Pakdemirli'nin annesi ve dayısı kazada yaralandı

Bakan Pakdemirli'nin annesi ve dayısı kazada yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.