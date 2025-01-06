CHP'li Başarır'dan Bakanlığa 'Ülkü Ocakları' tepkisi: Milli Eğitim ideolojik örgütlerin arka bahçesi yapılamaz

CHP Mersin Milletvekili ve Grup Başkanvekili olan Ali Mahir Başarır bugün sosyal medya hesabından bir belge paylaştı.

Bahsi geçen belgede, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı arasında protokol imzalandığı görüldü. Protokolde ise şu ifadelere yer verildi: "Genel Müdürlüğümüz ile Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı arasında yaygın eğitim faaliyetleri kapsamında genel, mesleki ve teknik kurslar düzenlenmesi amacıyla hazırlanan protokol, 31 Aralık 2024 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir"

"MİLLİ EĞİTİM İDEOLOJİK ÖRGÜTLERİN ARKA BAHÇESİ YAPILAMAZ"

CHP'li Başarır ise bu duruma sert bir şekilde tepki gösterdi. Başarır konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımında, "Kreşleri kapatmaya çalışan, tarikatlarla ve adı sanı belirsiz vakıflarla protokol imzalayan iktidar, şimdi de Ülkü Ocakları ile protokol imzalıyor. Milli Eğitim, milletindir; ideolojik örgütlerin arka bahçesi yapılamaz" dedi.