CHP'li Başarır Meclis'e bir tomar parayla geldi, en düşük emekli aylığına tepki gösterdi! Bakanlık hakkındaki 'pırlanta firmasıyla anlaşma' iddiası dikkat çekti

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır TBMM'de yaptığı açıklamalarda dikkat çeken ifadelere yer verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bir pırlanta firmasıyla yüzde 10'luk personel indirimi anlaşması yaptığını öne süren Başarır, "Çok önemli bir sözleşme yaptı; emekliler için, işçiler için gençler için kadınlar için milyonları etkileyecek bir sözleşme yaptı. Gerçekten takdire şayan. Süper bir haber bu, çok güzel bir haber bu tebrik ediyorum onları. Çünkü bu ülkenin milyonlarının emekçinin çiftçinin derdi pırlanta" ifadelerini kullandı.

"HER GÜN 4 EKMEK YESE MAAŞININ YÜZDE 11'İNİN KURU EKMEĞE VERECEK"

İstanbul'dan sonra Ankara'da da ekmeğe zam geldiğini hatırlatan Başarır, "14 bin 469 lira verdiğiniz emeklinin daha yeni yılın ilk ayında cebinden ekmeğinden bunun bir kısmını aldınız. Her gün 4 ekmek yese bir emekli maaşının yüzde 11'ini kuru ekmeğe verecek" dedi.

ZARFTAN PARA ÇIKARTIP GRUP BAŞKANVEKİLLERİNE SESLENDİ: BU PARAYLA BİR AİLE NASIL GEÇİNEBİLİR?

Genelde Meclis'e materyal ya da eşya ile gelmediğini belirten Başarır, yanında getirdiği zarftan 14 bin 469 lira çıkardı ve "Ben sayın Grup Başkanvekiline söylüyorum, sayın İYİ Parti Grup Başkanvekiline söylüyorum, Milliyetçi Hareket Partisi Başkanvekiline söylüyorum ki vicdanına güvenirim. İlk arada bir yuvarlak masanın etrafından altımız oturalım. Bu parayla bir aile nasıl geçinebilir lütfen konuşalım. Bence Ankara'da yaşıyorsa şu gördüğünü para kiraya gitti zaten. Hadi evi var emeklinin ekmek mi alsın elektrik su doğal gaz mı yatırsın, apartman aidatı mı versin pazara mı gitsin? Ne yapsın? Arkadaşlar bir parça vicdan. Bakın tüm ekonomistler, tüm kanallar muhalefet, muhalefet dışı gazeteciler hepsi bunun bir vicdansızlık olduğunu söylüyor" şeklinde konuştu.

"BUNU ASLA UNUTTURMAYACAĞIZ"

En düşük emekli aylığı olan 14 bin 469 liranın yetersiz olduğunu söyleyen Başarır konuşmasının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Şunu ısrarla söylemeye devam edeceğiz; Meclisin çalıştığı, açıldığı her gün CHP Grup Başkanvekilleri, milletvekilleri emeklinin, memurun maaşını söyleyecek, bunu unutturmayacağız. Bu gündemi asla değiştirmeyeceğiz. Türkiye'nin gerçek gündemi sefalet, açlık, yoksulluk, kaderine terk edilen işçi, emekli, memurdur. Bunu asla unutturmayacağız"