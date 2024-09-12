CHP'li Başarır paylaştı! AK Parti ilçe başkanından polise talimat: 'Bu adamları buradan alın'

Tarsus İcra Müdürlüğü ekipleri, alacaklı avukatlarla birlikte dün belediyeye geldi. Tarsus Belediyesi’nin esnaf ve işten ayrılan işçilerin ödenmeyen tazminatları için 5 ayrı dosyadaki toplam 10 milyon 800 bin liralık borcu için haciz işlemi yapıldı. Belediye Başkanı Ali Boltaç'ın makam odasındaki masa, koltuk, sandalyeler ve diğer tüm eşyalar bir kamyona yüklenerek götürüldü. Haciz sırasında AK Parti ilçe başkanının polise talimat verdiği iddiaları ise tepki çekti.

HACİZ SIRASINDA GERGİNLİK

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da haciz sırasında çekilen bir görüntüyü paylaşarak, "Mersin Tarsus Belediyemize yapılan haciz işlemi sırasında, AKP Tarsus İlçe Başkanı Abdurrahman Altınsucu hazır bulunmuş ve devletin memurlarına "alın bunları" diyerek talimat vermiştir.

"İLÇE BAŞKANI KİM OLUYOR DA..."

AKP İlçe Başkanı kim oluyor da devletin güvenlik görevlilerine talimat veriyor ve hacze iştirak ediyor! Bu durum Tarsus Belediyesi’ne siyasi bir operasyon yapıldığının göstergesidir, kabul edilemez!" ifadeleriyle isyan etti.

BELEDİYE BAŞKANI DA İSYAN ETTİ

Haciz işleminin ardından bir açıklama yapan Tarsus Belediyesi Başkanı Ali Boltaç, “Tarsus İcra Müdürlüğü memurları, makam odamıza gelerek muhafaza işlemini uygulamak istediklerini bildirmişlerdir. Belediyemiz Hukuk Müdürlüğü tarafından 3 aylık süre gelen uzlaşma isteklerimiz icra dosyaları vekili tarafından reddedilmiş, kısmi ödemeler yapılmasına rağmen kötü niyetli olarak başkanlık makamı içerisinde bulunan eşyalar haczedilmiştir” diye konuştu.