CHP’li başkan Burcu Köksal harekete geçti! Hepsini tek tek kendi elleriyle mühürledi

Afyonkarahisar’dan sığınmacılara karşı harekete geçildi. Belediye Başkanı seçilen CHP'li Burcu Köksal, sosyal medya X hesabından kentte sığınmacılara ait olduğu tespit edilen iş yerlerini mühürlediği bir video paylaştı.

"MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

İş yerlerinin ruhsatları olmadığı için mühürlendiğini aktaran Köksal, şunları belirtti:

“Seçimlerden önce söz verdiğimiz gibi sığınmacıları güzel Afyonkarahisar’ımızdan amasız, fakatsız, lakinsiz göndereceğiz. Esnafımız kan ağlarken bu memlekette ruhsatsız bir şekilde işletme faaliyetinde bulunuyorlar. Buna müsaade etmeyeceğiz.”

“Bugün Zabıta Ekiplerimizle birlikte şehrimizde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmadığı halde faaliyet gösteren sığınmacılara ait iş yerlerinin faaliyetlerine son verdik. Erenler Mahallesi’nde Spor Salonu, Cumhuriyet Mahallesi’nde tatlıcı; Dumlupınar, Sahipata ve Marulcu Mahallelerinde bakkal dükkanı olan iş yerlerini mühürledik.”

"MÜLTECİLERİN İŞ YERİ AÇMALARINA ENGEL OLACAĞIM"

“Söz verdiğim gibi Afyonkarahisar’da Suriyeli mülteciler olmak üzere tüm mültecilerin iş yeri açmalarına engel olacağım, şehrimizden ayrılmaları için ne gerekiyorsa yapacağım. Amasız, fakatsız, lakinsiz göndereceğiz Afyonkarahisar’dan…"



Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır





