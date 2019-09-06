CHP'li Başkan'dan tartışılacak atama! '7 bin TL civarında maaşı var'

31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından CHP'nin kazandığı bazı il ve ilçe belediyelerindeki kritik pozisyonlar ile belediyelere bağlı şirketlere yapılan 'akraba atamaları' gündeme gelirken, liyakata önem verdiğini vurgulayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bu atamalara tepki göstererek partililerine "Babamın oğlu olsa işe almayın" çağrısında bulundu.

Yaklaşık 800 binlik nüfusu ile Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olan merkez Seyhan İlçe Belediye Başkanlığı'nı yerel seçimlerle yüzde 57.84 oy oranıyla kazanan CHP'li Akif Kemal Akay'ın, emekli albay damadı Ahmet Erkal Şenyurt'u özel kalem müdürlüğüne ataması kentte tartışma konusu haline geldi. Subaylığının yanı sıra endüstri ve sistem mühendisi olan Şenyurt'un bu göreve gelmeden önce uluslararası bir şirketin Akdeniz Bölge Müdürlüğü yaptığı bildirildi.

'UZMANLIK ALANI'

Sosyal medya sayfasında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun personel atamalarında ve işten çıkarmalardaki liyakat hassasiyetine vurgu yaptığı, "Genel başkanın akrabası dahi olsa kapı önüne koyun" başlıklı konuşmasını paylaşmasıyla dikkat çeken, Ahmet Erkal Şenyurt ile ilgili iddialara cevap veren Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, "İşsiz güçsüz bir insan değildi. Belediyeye faydalı olacağı inancıyla bu göreve getirdik" diye konuştu.