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CHP'li başkan istifa etti, AK Parti'ye geçti!

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.11.2018 18:25 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı İbrahim Demirci, partisinden istifa ederek törenle AK Parti’ye katıldı.

CHP'li başkan istifa etti, AK Parti'ye geçti!

AK Parti Çankırı Milletvekili ve Teşkilat Bölge Koordinatörü Salim Çivitçioğlu başkanlığında Cebelibereket Kültür Merkezi’nde AK Parti Osmaniye İl Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi.

Toplantıya AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya, Osmaniye İl Başkanı Hamza Tor ve ilçe teşkilat başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları ile partililer katıldı.

CHP'DEN İSTİFA ETTİ, AK PARTİ'YE GEÇTİ

Yapılan tören sonunda CHP’li Toprakkale ilçesi Belediye Başkanı İbrahim Demirci, partisinden istifa ederek AK Parti’ye katıldığını açıkladı. Belediye Başkanı Demirci’ye parti rozetini AK Parti Çankırı Milletvekili ve Teşkilat Bölge Koordinatörü Salim Çivitçioğlu taktı. (İHA)

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CHP ak parti Osmaniye Toprakkale istifa

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