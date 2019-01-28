CHP'li başkan makam aracıyla gittiği ormanlık alanda alkol alırken görüntülendi! Tepkiler sonrası ilk açıklama...

Bolu Kıbrısçık Belediyesi'nin CHP'li başkanı Doğan Dağ hafta sonu arkadaşlarıyla birlikte ormanlık bir alanda alkol aldı. Açık havada içki içen Dağ'ın ormanlık alana 14 BK 032 resmi plakalı makam aracıyla gittiğini gören vatandaşlar tepki gösterdi.

VATANDAŞ: ÖZEL İŞİNDE KULLANAMAZSIN

Başkan Doğan, “Bazen böyle kendimizi rahatlatmamız gerekmiyor mu” diyerek kendini savunurken, vatandaşlar aracın resmi işler için tahsis edildiğini, özel işlerde kullanılamayacağını söyledi.

KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU: BU OLAYIN ABARTILACAK BİR YÖNÜ YOK

Sözcü gazetesinden Uğur Enç'in haberine göre, konuyla ilgili konuşan Bolu Kıbrısçık Belediye Başkanı Doğan Dağ, “Bizim Bolu'da Kıbrısçık Spor Kulübü'nün 19.00'da yemeği vardı. Yazıca köyümüzde de ertesi sabah bir kahvaltı programı organize edilmişti. Gitmişken Yazıca köyümüzde konakladık. Otelde yer ayırttık. Otel ücretleri ve taksi ücretlerini cebimden ödedim. Ben 5 yıldır hiç yolluk, harcırah bile almadım. Pek çok yere kendi aracımla giderim. O gün programlarımız nedeniyle aracı kullandık. Kısa bir süre soluklanırken denk geldi. Bu olayın da abartılacak bir yönü yok. Bana saldıranlara cevap da vermeyeceğim” dedi.