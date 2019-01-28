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CHP'li başkan makam aracıyla gittiği ormanlık alanda alkol alırken görüntülendi! Tepkiler sonrası ilk açıklama...

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2019 13:16 | Son Güncelleme

Bolu Kıbrışçık Belediye Başkanı Doğan Dağ, makam aracını kullanarak gittiği ormanlık alanda arkadaşları ile birlikte alkol alırken vatandaşlar tarafından görüntülendi. Dağ'ı videoya alan vatandaşlar makam aracının özel işlerde kullanılmasına sert tepki gösterirken, Başkan Dağ ise kendini, 'Ben yolluk ve harcırah bile kullanmam. O gün programlarımız nedeniyle aracı kullandık. Kısa bir süre soluklanırken denk geldi' sözleriyle savundu.

Bolu Kıbrısçık Belediyesi'nin CHP'li başkanı Doğan Dağ hafta sonu arkadaşlarıyla birlikte ormanlık bir alanda alkol aldı. Açık havada içki içen Dağ'ın ormanlık alana 14 BK 032 resmi plakalı makam aracıyla gittiğini gören vatandaşlar tepki gösterdi.

VATANDAŞ: ÖZEL İŞİNDE KULLANAMAZSIN

Başkan Doğan, “Bazen böyle kendimizi rahatlatmamız gerekmiyor mu” diyerek kendini savunurken, vatandaşlar aracın resmi işler için tahsis edildiğini, özel işlerde kullanılamayacağını söyledi.

KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU: BU OLAYIN ABARTILACAK BİR YÖNÜ YOK

Sözcü gazetesinden Uğur Enç'in haberine göre, konuyla ilgili konuşan Bolu Kıbrısçık Belediye Başkanı Doğan Dağ, “Bizim Bolu'da Kıbrısçık Spor Kulübü'nün 19.00'da yemeği vardı. Yazıca köyümüzde de ertesi sabah bir kahvaltı programı organize edilmişti. Gitmişken Yazıca köyümüzde konakladık. Otelde yer ayırttık. Otel ücretleri ve taksi ücretlerini cebimden ödedim. Ben 5 yıldır hiç yolluk, harcırah bile almadım. Pek çok yere kendi aracımla giderim. O gün programlarımız nedeniyle aracı kullandık. Kısa bir süre soluklanırken denk geldi. Bu olayın da abartılacak bir yönü yok. Bana saldıranlara cevap da vermeyeceğim” dedi.

VATANDAŞ YAKALADI, BAŞKAN BÖYLE CEVAP VERDİ

Vatandaş: Evet arkadaşlar…. Devletin aracıyla şu an alkol içiyorlar. Başkanım kolay gelsin.

Başkan: Sağolasın, sağolasın. Yolda mı kaldınız?

V: Yolda kalmadık da aklımıza takılan bir şey oldu.

B: Buyurun.

V: Bu araç devletin aracı.

B: Evet

V: Sizin yaptığınız güzel bir şey mi?

B: Bazen böyle kendimizi rahatlatmamız gerekmiyor mu?

V: Bugün Pazar. Senin rahatlamaya ihtiyacın yok. Bu araç sana hafta içi kullanımın için tahsis edildi. Buraya resmi araçla gelemezsin.

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CHP Bolu doğan dağ Makam aracı alkol

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