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CHP'li başkan yardımcısını döverek hastanelik ettiler! 'Bu iş burada bitmedi' diyerek kaçtılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 03:29 | Son Güncelleme

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Halil Koç, 2 kişi tarafından saldırıya uğradı. Saldırı nedeniyle kolu kırılan Başkan Yardımcısı Koç hastaneye kaldırıldı.

CHP'li başkan yardımcısını döverek hastanelik ettiler! 'Bu iş burada bitmedi' diyerek kaçtılar

Olay, saat 19.00 sıralarında Alaşehir ilçesine bağlı Yenice Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaşehir Belediyesi Personellerden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Halil Koç, akşam saatlerinde belediye binasından ayrılarak 19 Mayıs Caddesi’nde ilerlerken Yıldız Camii yakınlarında belediyeden çıkışları verilen Mustafa C. ve Mehmet Y. isimli şahısların saldırısına uğradı. Belediye Başkan Yardımcısı Koç'un yanına gelerek hakaretler eşliğinde bir anda saldırıya geçen 2 saldırgan tekme ve yumruklarla Koç’u darp etti.

"BU İŞ BURADA BİTMEDİ"

Saldırı nedeniyle Koç yere düşerken, Mustafa C. ve Mehmet Y. Başkan Yardımcısı Koç'u darp etmeye devam etti. Koç'a gerçekleştirilen saldırı sırasında iki saldırganın "Bu iş burada bitmedi" dediği öğrenildi. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırıyı gerçekleştiren şahıslar olay yerinden kaçarken aldığı darbelerle yaralanan Başkan Yardımcısı Koç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırganların yakalanması için emniyet ekipleri çalışma başlattı.

Saldırı nedeniyle hastanede tedavi altına alınan Koç'un kolunun kırıldığı, yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde ezikler meydana geldiği öğrenildi. Haberi alır almaz hastaneye giden Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, saldırıyı lanetlediğini belirterek saldırının tekrarlanmaması için önlem alınması gerektiğini belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Manisa CHP halil koç

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