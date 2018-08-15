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CHP'li başkandan Erdoğan'a destek!

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.08.2018 13:53 | Son Güncelleme

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Cumhurbaşkanına desteğini bir kere daha yenileyerek, "Aynı şeyi söylüyorum hükümetimizin, kabinenin, Cumhurbaşkanımızın, bütün siyasi partilerle beraber, bütün kurumlarla beraber, sonuna kadar arkasındayız" dedi.

CHP'li başkandan Erdoğan'a destek!

Tekirdağ Ticaret Sanayi Odası’nda, Ziraat Odaları ve Yağlı Tohumlar Kooperatifleri bilgilendirme toplantısında konuşan Tekirdağ'ın CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Cumhurbaşkanı ve hükümete desteğini, bir kez daha yeniledi. Albayrak, "Son birkaç aydır, ülkemiz ekonomik dalgalanma içerisinde. İşte Amerika'nın Trump denen bir başkanı var. Sağlık sıhhati belli olmayan bir adam, tweetler atıyor. Bunlar hepimizi acıtıyor, ama şunu bilsinler bunu geçen gün de söyledim, bir papaz yüzünden bunları yaptığını sanmıyorum ama bu şekilde ise veyahutta ülkemizin milli menfaatlerine zarar verecek bir icraat varsa, sonuna kadar hepimiz karşısındayız" dedi.

"HÜKÜMETİMİZİN SONUNA KADAR YANINDAYIZ"

Türkiye’nin şu anda başında bulunan bir Cumhurbaşkanının olduğunu ve ona destek olunması gerektiğini belirten Albayrak, "Bu iş böyle sonuna kadar siyasi parti gözetmeden, bunu geçen gün de söyledim şu anda başımızda Cumhurbaşkanı var, kabine var, millet meclisi var, siyasi partiler var. Görüyorum ki bütün siyasi partiler birlik içerisinde, ben bunu kutluyorum. Ülkenin menfaatleri için biz de bir araya geleceğiz. Bu bir Kurtuluş Savaşı ise, bu böyleyse biz ekonomi Kurtuluş Savaşı'nı çoktan verdik, ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde. Bu konuda deneyimliyiz yani öyle Amerika'nın oradan müdahalesiyle biz batmayız. Güçlü olacağız, güçlü olmaya devam edeceğiz. Her zaman söylüyorum hükümetimizin sonuna kadar yanındayız. Siyasi parti yok o bu partiden işte o şu partiden, o zor duruma düşsün ben faydalanayım yok. Ben bunu Büyükşehir Belediye Başkanı olarak geçmişte en büyük sıkıntıyı çeken bir arkadaşınızım. Siyasi rant elde etmek için bizim bütün hizmetlerinden rant elde ettiler, hiç teşekkür etmediler. Biz bunu yapmayacağız, bugün birlik, beraberlik günüdür" ifadelerini kullandı.

"SONUNA KADAR ARKASINDAYIZ"

Konuşmasının sonunda Erdoğan ve hükümete destek açıklamasını bir kere daha yapan Albayrak, "Aynı şeyi söylüyorum hükümetimizin, kabinenin, Cumhurbaşkanımızın, bütün siyasi partilerle beraber, bütün kurumlarla beraber, sonuna kadar arkasındayız. bu savaşlardan Türkiye Cumhuriyeti olarak alnımızın akıyla çıkacağız" dedi.

İHA

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CHP Tekirdağ kadir albayrak ABD Türkiye Recep Tayyip Erdoğan tekirdağ büyükşehir belediyesi yaptırım kararı

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
TAYYİP BUNLAR İÇİN VATAN HAİNİ DİYOR,MİLLETVEKİLLERİNİ HAPSEDİYOR.SEN KİMSİN Kİ BENİM YANIMDASIN DİYOR.BUNLAR YALAKALIĞA DEVAM EDİYOR.HESAP SORUN HESAP.
!!! Başlarına taş mı düştü bunların?
birgün sizde yanlıştan döneceksiniz bakınız bahçeliye hepiniz reisçi olacaksınız birgün
@mepes biz doğru olanın yanındayız, bozuk saat bile günde2 kere doğru gösterir tayyip de o misal , adamın yaptığı 1000 olayın 2 tanesi dogrudur asıl gün gelecek siz doğruyu bulacaksınız diyeceğim de bulamazsınız kafanız çalışmıyor çünkü.
naptın, genelbaşkanın ve avaneleri duydu. şimdi senide vatansever diye partiden ihraç ederler
naptın, genelbaşkanın ve avaneleri duydu. şimdi senide vatansever diye partiden ihraç ederler
naptın, genelbaşkanın ve avaneleri duydu. şimdi senide vatansever diye partiden ihraç ederler
HELAL OLSUN İŞTE CHP NİN BÖYLE ADAMGİBİ ADAMA İHTİYACI VAR ÜLKÜCÜLÜK BUDUR
@ohaluk38 sen adamı tanıyormusun ki..ülkücü sıfatı yakıştırıyorsun adama..Biz Tekirdağda yaşıyoruz..bu şahsın ülkücülükle yakından uzaktan alakası yok..iyi bir iş yapmış..olması gerekeni..ama chpliler buna çıldaracaktır daha da o koltukta oturtmazlar onu..
Üstün başarı ödülüne layık görüldünüz .başkanım
kardeşim düşünce farklılığı olabilir hepimiz aynı fikirde olmayabiliriz gayet normal fakat ülke meselesi olunca akan sular durmalı birlik olmalıyız bu tutumundan dolayı millet vekilini tebrik ediyorum...
Bir Tekirdağlı olarak hayret başına saksımı düştü diyorum..İyi güzel olması gereken de budur...ama chpliler seni o koltukta tutmazlar artık bilesin..Zaten senin yerine başkasını aday yapacaklar yerel seçimlerde.
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