CHP'li başkandan tepki çeken paylaşım

Başkan Şahin, paylaşımında 1071, 1453, 1923 tarihleri üzerinde Sultan Alparslan, Fatih Sultan Mehmet ve Atatürk’ün at üstünde şahlanırken karikatürü yer alırken, en sonra 2011 yılı üzerinde attan düşen biri yer alıyor. Karikatürün üzerinde “O yiğit adamlar güzel atlara binip gittiler. O sondaki binemeyip başımıza kaldı” yazıyor. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, bu karikatürü üzerine “Yorumsuz” yazarak paylaşması AK Partililerin tepkisini aldı. Tepkilerin ardından paylaşım saatler sonra kaldırılırdı.

AK PARTİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, paylaşımı doğru bulmadığını söyleyerek yarın Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacakları söyledi.

AK Parti Belediye Meclis üyesi ve parti grup sözcüsü Çetin Kaya ise CHP’li Bilecik Belediye Başkanının sosyal medya hesabından paylaşılan karikatürü böylesine hassas bir dönemde paylaşmasını kınadıklarını belirtti. Kaya, “Bir insan bazı değerlerden yoksun olunca ne söylenebilir ki. Kendisini bir çalışanının eşi sosyal medyadan eleştiriyor diye çalışan arkadaşı işten çıkartıyor, sonra kendisi beğense de beğenmese de 18 yıldır ülkemize canını ortaya koyarak hizmet eden başkanı olduğu belediyenin de bağlı olduğu devletimizin seçilmiş Cumhurbaşkanına karşı hazırlanmış bu edepsiz karikatürü paylaşmayı kendi karakterine ve edep anlayışına layık gören kişiye. Söyleyecek çok şey varda bizim edebimize ve adabımıza uygun değil sadece yazıklar olsun. Sonrada tepki çekince kaldırıyor ne oldu neden yaptığının arkasında duramadın yazık çok” dedi.