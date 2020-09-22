CHP'li başkanın düzenlediği 'kuralsız' eğlencesine tepki

Sosyal medyada, Karkamış'ta çekildiği ve CHP İlçe Başkanı Mehmet Polat tarafından 19 Eylül günü, akşam saatlerinde düzenlendiği iddia edilen bir eğlencenin görüntüleri tepki çekti. Görüntülerde, davul zurna eşliğinde, kimliği belirlenemeyen bir kişinin tabanca ile havaya ateş açması yer aldı. Sosyal medyada yer alan görüntüleri izleyen ilçe halkı, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmamasına tepki gösterdi.

'BU SALTANAT NEREDEN GELİYOR?'

Bu dönemde kurallara uyulmadan eğlencelerin yapılmasının yanlış olduğunu söyleyen Derviş Yıldırım isimli vatandaş, "Köylerde yaptığımız düğünlerde jandarma hemen müdahale ediyor. Bunlar, bu şekilde nasıl rahat hareket edebiliyorlar. Bu saltanat nereden geliyor. Bakanımızın yaptığı açıklamalardaki gibi sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerekirken, bu adamların yan yana, iç içe hareket etmeleri çok yanlış bir durum. Bunun yanı sıra sosyal medyada paylaşılması da yanlış. Herkes yaşanan olaya canlı yayınlarda şahit oldu. Sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerekiyor. Eğlencelerin yapılması çok yanlış" diye konuştu.