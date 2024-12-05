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CHP'li belediye başkanı istifa edip AK Parti'ye geçti! 'Şehrimin menfaati için Erdoğan'ın emrindeyim'

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
05.12.2024 12:53
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31 Mart seçimlerinin üzerinden daha 1 yıl geçmeden birçok siyasi, parti değiştirdi. Bunlara bir yenisi daha eklendi. Gaziantep'te Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçti. Eski partisinden destek görmediğini dile getiren Güzel, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emrinde AK Parti'de devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

CHP'li belediye başkanı istifa edip AK Parti'ye geçti! 'Şehrimin menfaati için Erdoğan'ın emrindeyim'

Siyasette parti değiştirmeler devam ediyor. Üstelik henüz yerel seçimlerin üzerinden henüz 1 yıl geçmeden. Son haber Gaziantep'e bağlı Karkamış ilçesinden geldi. Bu kez siyaset arenasından çok görülmeyen bir transfer gerçekleşti. Belediye Başkanı Mustafa Güzel CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçti.

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AÇIKLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Kararını sosyal medyadan duyuran Güzel'in açıklamasında dikkat çeken ifadeler yer aldı. CHP'yi eleştiren Güzel partisinden destek görmediğini belirtti. Kişisel bir karar olmadığını vurgulayan Güzel ilçesinin menfaati için siyasi hayatına 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emrinde devam etme kararı aldığını duyurdu.

Güzel açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"DESTEK GÖRMEDİK"

31 Mart seçimlerinde ilçemize hizmet etmek adına sizlerin teveccühü ile Karkamış Belediye Başkanlığı görevine seçildim. Gazi Şehrimizin tarihi ilçesi Karkamış'a hizmet edebilmek için; gereken desteği CHP Genel Merkezi'nden ve yine Cumhuriyet Halk Partili diğer belediyelerden maalesef göremedik.

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"SİYASİ HAYATIMA ERDOĞAN'IN EMRİNDE DEVAM EDECEĞİM"

Siz değerli hemşerilerimize layıkıyla hizmet edebilmek adına, tarihi değeri ve coğrafi konumu itibari ile eşsiz öneme sahip güzel ilçemiz Karkamış'a kalıcı eserler kazandırılmasına vesile olabilmek için bundan sonraki siyasi hayatıma; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nde devam etmeye karar vermiş bulunmaktayım.

"TAMAMEN İLÇEMİZİN MEFAATİ"

Bu kararın kişisel bir tercih olmadığını, tamamen ilçemizin menfaatlerini gözeterek ve sizlerin beklentilerini karşılamak amacıyla aldığımı özellikle belirtmek isterim. Aldığım tüm kararlarda dua ve desteklerini esirgemeyen; ailem gibi gördüğüm siz kıymetli hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ederim.

Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı Gaziantep Recep Tayyip Erdoğan CHP istifa ak parti
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