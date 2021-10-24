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  4. CHP'li Belediye Başkanı'nın otomobili kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

CHP'li Belediye Başkanı'nın otomobili kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

24.10.2021 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da, Tuzlukçu Belediye Başkanı CHP'li Nurettin Akbuğa'nın içinde bulunduğu otomobil, park halindeki kamyona çarptı. Kazada Belediye Başkanı Akbuğa ile sürücü Atilla Özsoy yaralanırken, araçtaki Abdullah Azmi Uyar ise yaşamını yitirdi.

CHP'li Belediye Başkanı'nın otomobili kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 21.00 sıralarında Cankurtaran Mahallesi Engili mevkisinde meydana geldi. Atilla Özsoy yönetimindeki otomobil, park halinde bulunan Ramazan Uğur'un kullandığı kamyona arkadan çarptı. Kazada hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü Atilla Özsoy ve Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, yaralandı, araçtaki Abdullah Azmi Uyar, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Yaralılar Özsoy ve Akbuğa, ihbar üzerine çağrılan gelen sağlık ekiplerince Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedeviye alındı.

BAŞKANIN KOLU KIRILDI

Tedaviye alınan Başkan Akbuğa'nın kolunda kırıklar olduğu öğrenildi. Akbuğa ve Özsoy'un Cankurtaran Mahallesi'nde Abdullah Azmi Uyar'ın çalıştığı lokantada yemek yedikleri, ardından Tuzlukçu'ya dönmek isterken Uyar'ı da güzergahlarında olduğu için Akşehir'deki evlerine bırakmak istedikleri belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Konya CHP
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