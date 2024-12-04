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  4. CHP'li Belediye Başkanı sinirden deliye döndü! Mikrofonu eline aldı herkesin içinde ekibini azarladı: Tüm kadroyu değiştiririm

CHP'li Belediye Başkanı sinirden deliye döndü! Mikrofonu eline aldı herkesin içinde ekibini azarladı: Tüm kadroyu değiştiririm

04.12.2024 09:45
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Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
04.12.2024 09:45
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Dün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ydü. Birçok belediye engelli vatandaşlar için etkinlik düzenledi. Ankara Keçiören Belediyesi de bunlardan biriydi. Ancak Belediye Başkanı Mesut Özarslan yapılan etkinliği beğenmedi ve etkinlikte Atatürk posteri ile Türk Bayrağı olmamasına çok sinirlendi. Bir daha olursa tüm kadroyu değiştireceğini söyleyen Özarslan yeni etkinlik sözü verdi.

Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliğini gölgede bırakacak olaylar yaşandı. CHP'li Belediye Başkanı Mesut Özarslan programda Türk Bayrağı ve Atatürk posteri göremeyince sinirden deliye döndü. Mikrofonu eline alınan Özarslan davetlilerden özür dileyerek ekibine sert sözlerle yüklendi.

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"TÜM KADROYU DEĞİŞTİRİRİM"

3 Aralık Dünya Engelliler kapsamında yapılan davette engelli vatandaşlara özel bir programın yapılmamasına da ayrıca sinirlenen Özarslan, "Bir daha böyle bir şey olursa tüm kadroyu değiştiririm" ifadelerini kullandı.

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YENİ ETKİNLİK OLACAK

O anların videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Özarslan şu ifadelere yer verdi;

"Kıymetli hemşehrilerim,

Keçiören Belediyesi olarak, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle engelli vatandaşlarımıza yakışır bir program düzenleyememenin üzüntüsünü derinden yaşıyoruz. Bu konuda gerekli özeleştiriyi yaparak, bu eksikliği telafi etmek adına yeni yıl kutlamalarını engelli vatandaşlarımızla birlikte gerçekleştirme kararı aldık.

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Engelli bireylerin toplumsal yaşamda karşılaştıkları zorlukların farkında olan bir belediye olarak, yılbaşı etkinliğimizde onların yanında olmaktan büyük mutluluk duyacağız. Bu etkinlik, engelli vatandaşlarımızın eşit, erişilebilir ve mutlu bir yaşam sürmelerine yönelik kararlılığımızın bir göstergesi olacaktır.

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Etkinlik detayları ve tarih bilgileri ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Keçiören’deki tüm hemşehrilerimizi bu anlamlı kutlamaya davet ediyor, yeni yıla birlikte umutla adım atmayı diliyoruz.

Anahtar Kelimeler:
Keçiören Türk bayrağı Keçiören Belediyesi atatürk engelli
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