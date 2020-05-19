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CHP'li belediye başkanları 19 Mayıs için kamera karşısında Gençliğe Hitabe'yi okudu

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.05.2020 13:43 | Son Güncelleme

Türkiye’nin farklı kentlerini yöneten CHP’li belediye başkanları, ‘Yüzyılın Rotası’ projesi için kameraların karşısında geçip Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni okudu.

CHP'li belediye başkanları 19 Mayıs için kamera karşısında Gençliğe Hitabe'yi okudu

CHP'li Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Tunç Soyer, Yılmaz Büyükerşen, Özlem Çerçioğlu ve Zeydan Karalar’ın da aralarında bulunduğu 22 belediye başkanı, “Yüzyılın Rotası” projesi için kamera karşısına geçerek Gençliğe Hitabe'yi okudu.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı öncülüğünde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Atakum Belediyesi iş birliğinde hazırlanan #YüzyılınRotası Dijital Kutlama Programı, Bandırma Vapuru’nun tarihi yolculuğunu harita üzerinde gerçek zamanlı açılan videolarla anlatıyor.

Etkinlik kapsamında Türkiye’nin farklı kentlerini yöneten belediye başkanları hep beraber kamera karşısına geçerek 19 Mayıs 1919’un 101. yıl dönümüne özel bir video hazırladı.

Başkanların Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni okuduğu özel video, 19 Mayıs’ta Yüzyılın Rotası internet sitesinde yayınlandı.

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