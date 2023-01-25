CHP'li belediye başkanlarının teklifini Kılıçdaroğlu reddetti: Bunu kabul etmiyorum

Uzun süredir gündemde olan 2023 seçimlerine 4 ay kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklama sonrası seçimlerin 14 Mayıs'ta gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor. Şimdi herkes altılı masanın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını konuşuyor. Öne çıkan isimleri ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oluşturuyor. Perşembe günü yapılacak olan altılı masa toplantısı öncesinde ortaya atılan iddia ise kulisleri iyice hareketlendirdi.

CHP'Lİ BAŞKANLARDAN KILIÇDAROĞLU'NA TEKLİF

CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları altılı masa toplantısı öncesinde bir araya geldi. Gazeteci İsmail Saymaz Halk TV ekranlarında bu görüşmeyi değerlendirdi. 'Önemli kaynaklardan teyit ettim' diyen Saymaz, başkanların Kılıçdaroğlu'na yaptığı teklifi açıkladı. Söz konusu teklif ise Kılıçdaroğlu tarafından veto edildi.

İsmail Saymaz'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"CHP'li büyükşehir belediye başkanları, Kemal Kılıçdaroğlu'na şu teklifte bulundu: 'Artık halk adayımızı görmek istiyor. Zaten CHP de 'iktidar seçim tarihini açıkladığında adayımızı açıklayacağız' demişti. Halkta beklenti yükseldi. Dolayısıyla vakit kaybeden adayın açıklanması gerekir' dedi.

"SİZİ ADAY OLARAK GÖRMEK İSTİYORUZ"

Ardından dediler ki, 'Biz sizin aday olmanızı istiyoruz. Sizi Cumhurbaşkanı adayımız olarak görmek istiyoruz. Eğer kabul ederseniz bu toplantının sonunda mutat olduğunun üzerine bildiri yayınlayacağız ve sizin Cumhurbaşkanı adayımız olduğunu size teklif ettiğimizi belirtmek istiyoruz.'

KILIÇDAROĞLU'NDAN VETO

Bunun üzerine Kemal Kılıçdaroğlu şu ifadelerle yanıt verdi; 'Teşekkür ederim. Ancak yarın altılı masa toplantısı var. Bu kararınız basın açıklamasıyla yayınlanırsa masaya emri vaki olarak değerlendirilir ve baskı oluşturur, o yüzden bunu kabul etmiyorum.'

Aynı toplantıda Ekrem İmamoğlu da vardı. O da diğer başkanlarla aynı ölçüde hareket ederek Kemal Kılıçdaroğlu'na İstanbul'daki seçim kampanyası modelinden tekrar bahsetti. Bunu tekrar deneyebileceklerini belirtti.

Bugün itibarıyla görülüyor ki CHP Büyükşehir Belediye Başkanları Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda irade birliği gösteriyorlar. Yarın Kılıçdaroğlu masaya katıldığında bu bilgi de onunla beraber gidecek. Hem Mansur Yavaş'ın tutumu hem İmamoğlu'nun yaklaşımı altılı masaya sunulacak."

MANSUR YAVAŞ: SİZİ CUMHURBAŞKANI OLARAK GÖRMEK İSTİYORUZ

Geçtiğimiz günlerde bir temel atma törenine katılan ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Kemal Kılıçdaroğlu için söylediği sözler çok konuşulmuştu. "Temennimiz, bu yıl açılışa Cumhurbaşkanı olarak teşrif etmeniz." diyen Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklediğini açık bir dille ifade etmişti.