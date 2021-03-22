CHP’li belediyeler suyun doğru kullanımı hakkında manifesto imzaladı

Soyer, “Katılımcı bir su yönetim modeli oluşturmak. Tüm paydaşların içinde yer alacağı yepyeni, katılımcı bir anlayışla gerçekleştirilmelidir. Tüm kullanım alanlarında arzın değil talebin yönetilmesi. Plansız gelişen kullanım talepleri için sürekli daha fazla arz oluşturma politikası yerine, başta tarımsal sulama ve sanayi olmak üzere düşük su kullanımıyla yüksek gelir elde edilen ekonomik modeller tasarlanmalı ve teşvik edilmelidir. Su yatırımlarının havza ölçeğinde planlanması. Doğanın su döngüsünün korunması. Suyun ekosistem ve sektörler arası döngüsel kullanımı. Su ihtiyacının yerinde temini, kullanımı ve dönüştürülmesine yönelik döngüsel çözümler teşvik edilmelidir” dedi.

Soyer ayrıca, bu ilkeler doğrultusunda atılacak 10 somut adımla başka bir su yönetiminin mümkün olacağını ifade etti.

TUNÇ SOYER: MÜCADELENİN YOL HARİTASINI ÇİZİYOR

Zirveye ev sahipliği yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye’de son 60 yılda Marmara Denizi’nden daha büyük sulak alanın kuruduğunu söyleyerek, “Bereketli topraklarımız kuraklıkla ilk defa bu dönemde tanıştı. Her yıl ‘Bu sene suyumuz yetecek mi?’ kaygısını taşımaya başladık. Türkiye’nin susuzluk ve kuraklıkla tanışmasının nedeni suyumuzun yarım asrı aşkın süredir yanlış yönetilmesi. İklim krizi topraklarımızdaki susuzluk tehlikesini her gün daha fazla büyütürken, bu eskimiş politikanın topyekûn terk edilmesi beklenmektedir. 2019 verilerine göre ülkemizin su kaynaklarının yüzde 77’si tarımsal sulamada kullanılıyor. Çağdaş yöntemlerle yapılan tarımsal ürün modelleri bu miktarın en azından yarısını hiç kullanmadan çok daha yüksek tarımsal ürün elde edebileceğimizi gösteriyor. Bilim, içme suyumuzu ve doğamızı koruyarak kuraklık ve yoksullukla mücadele etmenin yol haritasını çiziyor. Hal böyleyken akılcılığını yitirmiş bir su politikasının kılavuzluğuna terk edilen Türkiye tarımı, artık bereket değil kuraklık ve yoksulluk tohumları serpiyor. Burada ülkemiz için susuzluğun kader olmadığını gösteren yeni ve çağdaş su politikası açıklayacağız. Türkiye’nin 22 belediye başkanının imzasını taşıyan ‘Başka Bir Su Yönetimi Mümkün’ adlı ortak metin, ihtiyacımız olan cesaret ve kararlığımız, dipdiri yaşattığımız umudumuz ve canımız gibi sahip çıktığımız birlik ve beraberliğimizi çoğaltsın” ifadelerini kullandı.