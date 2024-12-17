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  4. CHP'li belediyelere haciz işlemi Fatih Altaylı'yı isyan ettirdi: "Daha acayip olanı şu" deyip ateş püskürdü

CHP'li belediyelere haciz işlemi Fatih Altaylı'yı isyan ettirdi: "Daha acayip olanı şu" deyip ateş püskürdü

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
17.12.2024 10:25
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Son 24 saatin en çok konuşulan gelişmelerinden biri CHP'li 6 belediyeye haciz gönderilmesi ve hesaplarına bloke konmasıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Silkeleyeceğiz" çıkışını akıllara getiren gelişmeye Fatih Altaylı ateş püskürdü. "Daha acayibi şu" diyerek çalışanlara maaş ödenen hesaplara dahi bloke konduğunu söyleyen Altaylı "E yuh artık! Ayıp denen bir şey var" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

CHP'li belediyelere haciz işlemi Fatih Altaylı'yı isyan ettirdi: "Daha acayip olanı şu" deyip ateş püskürdü

Belediyelerin SGK'ya prim borçları yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı düğmeye bastı, tamamı CHP'li 6 belediyeye haciz gönderildi.

SGK BORCU OLAN 6 BELEDİYEYE HACİZ

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) en fazla prim borcu olan Adana, Ankara, İstanbul, İzmir ve Mersin büyükşehir belediyeleri ile Şişli Belediyesi'ne haciz işlemi başlatıldı.

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DHA'nın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kaynaklarından aktardığı bilgiye göre; SGK'ya en fazla prim borcu bulunan Adana, Ankara, İstanbul, İzmir ve Mersin büyükşehir belediyeleri ve Şişli Belediyesi'ne haciz işlemi başlatıldı.

BELEDİYELERİN HESAPLARINA BLOKE KONDU

Haciz işlemi kapsamında, 6 belediyenin mevduat hesaplarına ve belediye şirket hesaplarına bloke kondu.

11 MİLYARLIK İŞLEM

Haciz işleminin tutarının ise toplam 11 milyar 700 milyon TL olduğu öğrenildi.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: SİLKELEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde "SGK'ya borcunu ödemeyen, dahası borç üstüne borç yapan, bundan da hicap duymayan belediyeleri silkelemeye devam edeceğiz" mesajını vermişti.

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CHP LİDERİ ÖZGÜR ÖZEL: YEMEĞİ AK PARTİLİLER YİYECEK, HESABI FAİZİYLE CUMHURİYET HALK PARTİLİLER ÖDEYECEK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise SGK borçlarının AK Parti döneminden geldiğini, katlandığını, faizlendiğini söylerek "Hiç almamışsın, CHP’den faiziyle alıyorsun. Sonra da gelecek ay borçların ve şirketlerin borçlarının faizlerini silip, ana parayı böleceksin ama CHP’li belediyelerden parayı peşinen tahsil edeceksin" dedi.

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Özel, "Yemeği AK Partililer yiyecek, faiziyle hesabı Cumhuriyet Halk Partililer ödeyecek. Vatandaş da buna sessiz kalacak, öyle mi? Bunu yaparsan, bu haksızlığı yaparsan, sadece gönlünden değil, vatandaşın gözünden de düşersin. Gönülden düşmenin çaresi var; ancak gözden düşmenin çaresi yoktur" diye konuştu.

FATİH ALTAYLI SERT ÇIKTI: AYIP DENEN BİR ŞEY VAR

Haciz ve bloke işlemlerine tepki gösteren bir isim de gazeteci Fatih Altaylı oldu. YouTube programında gelişmeyi değerlendiren Altaylı, "Belediye AKP’liyse hacze gerek yoktur, AKP’li değilse hacze gerek vardır. Sonra da partinin adı Adalet ve Kalkınma Partisi. Adalet bunun neresinde? Kalkınma zaten yok da. Ayıp denen bir şey var" diye konuştu.

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Belediyelerin AK Parti'deyken de borçlu olduğunu, başka bir partiye geçmeleri durumunda yine borçlu olacaklarını söyleyen Altaylı, "O zaman hiçbir şey uygulama, CHP’li belediye hizmet edemesin diye haciz yap" dedi.

"BELEDİYE MAAŞ ÖDEYEMESİN DİYE YAPIYORLAR "

Altaylı "Daha acayibi şu; çalışanlara maaş ödedikleri hesaplara bile bloke koymuşlar" deyip tepkisini şöyle dile getirdi:
"E yuh artık! Ayıp denen bir şey var. Belediye hizmet edemesin, maaş ödeyemesin, vatandaşla veya belediye çalışanlarıyla karşı karşıya kalsın diye böyle bir şey yapıyorlar.

"BANAN NE ARANIZDAKİ TEPİŞMEDEN, BEN HİZMET BEKLİYORUM"

Ne yapsak, imeceyle para mı toplasak diye düşünmüyor değilim. Bu ayıp artık. Bana ne abi sizin aranızdaki tepişmeden, ben hizmet bekliyorum."

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Haciz sgk Fatih Altaylı
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