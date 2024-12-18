CHP'li belediyelerin hesaplarına el konulmuştu! Özgür Özel'den açıklama: 'Tedbirimizi aldık'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Ankara'da Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özgür Özel, SGK borcu nedeniyle CHP'li belediyelerin hesaplarına el konulmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Özel şunları ifade etti:

"BİZE ENGEL OLAMAZLAR"

Bu ülkede kanun var. Belediyelerimizde göz diktikleri para sosyal yardımların parasıdır. Yoksulun her türlü ihtiyacının giderilmesine göz dikmiş durumdalar. Başkanlarımız her şeye rağmen bunları sürdürmeye devam ediyor. Bize engel olamazlar. Milletimize bu hazımsızlığı şikayet ediyoruz.

"TEDBİRİMİZİ ALDIK"

Zenginlere af üstüne af çıkaranlar burada haciz yapıp belediyelerimizi iş göremez duruma getirmek istiyorlar. Belli ki bakan 'Silkeleyin' talimatını almış. (Diğer belediyeler için) Biz de tedbirimizi aldık.

TRUMP'IN ERDOĞAN'I ÖVÜCÜ SÖZLERİ

Erdoğan'ın sessizliği manidar. Bu açıklamalardan büyük utanç duyuyoruz. Bunu tamamen reddediyoruz. Bu süreçlerde kurumların yıpratılmasına değil diplomatik kurumların işletilmesini istiyoruz. Trump'ın bugünkü övgüsüne kapılanlar yarın o kapıldıkları selin kendilerini nereye taşıyabileceğine şaşırmasınlar. Türkiye-Amerika ilişkileri yıllara dayanan ve uzun süre iyi gitmesi gereken ilişkilerdir.

MANSUR YAVAŞ: 'TEKLİF SUNDUK GERİ ÇEVİRDİLER'

Mansur Yavaş da "Nakit parayı da kabul etmiyorlar. Amaç ne anlamadım. 3 aylık ödeme teklifi sunduk, geri çevirdiler" dedi.