CHP'li belediyeye haciz şoku! Makam aracına 'yakalama' kararı

CHP'li Didim Belediyesi ilçede yapılan iki rezidans inşaatı projesi için Nehirsan İnşaat'a 2014 yılında yapı ruhsatı vermiş, ardından 30 Mart 2014'te yapılan yerel seçimle değişen yeni CHP'li başkan Ahmet Deniz Atabay da bu ruhsatı iptal ettirmişti.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, konunun yargıya taşınması ardından Danıştay 6. Dairesi, Didim Belediyesi'nin iptal kararını bozmuş, gerekçesinde 'inşaatın imar mevzuatına uygun' olduğunu yazmıştı. Sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 9 Aralık 2016 tarihinde bir televizyon kanalına çıkarak "Didim'de iki yüksek bina var, bu binaların yıkılması lazım" demesi üzerine Danıştay 6. Dairesi bir anda karar değiştirmişti. Nehirsan İnşaat'ın avukatı Kılıçdaroğlu hakkında 'adil yargıyı etkilemeye teşebbüs' ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

BELEDİYE KAYBETTİ



Ayrıca Nehirsan İnşaat, CHP'li Didim Belediyesi hakkında da yaşadıkları mağduriyet ve bir kısım zararlarının tazmininden dolayı dava açmış, dava geçtiğimiz günlerde Nehirsan'ın lehine sonuçlanmıştı. Buna göre Didim Belediyesi, Nehirsan İnşaat'a 1 milyon 405 bin 565 TL ödemeye mahkûm edilmişti.