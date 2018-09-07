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CHP'li belediyeye haciz şoku! Makam aracına 'yakalama' kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 13:40 | Son Güncelleme

CHP’li Didim Belediyesii, büyük bir haciz şoku yaşıyor. Nehirsan İnşaat isimli şirket belediyeden yaklaşık 1,5 milyon lira alacağını tahsil edemeyince 108 belediye aracına haciz koydurdu. Şirket, CHP’li başkanın makam aracına ise haciz yakalaması çıkarttı. Didim Belediyesi’nin 49 banka hesabına haciz koyduran şirket avukatı Murat Sultansu, borç ödenmezse makam koltuğunu da haczedeceklerini açıkladı.

CHP'li belediyeye haciz şoku! Makam aracına 'yakalama' kararı

CHP'li Didim Belediyesi ilçede yapılan iki rezidans inşaatı projesi için Nehirsan İnşaat'a 2014 yılında yapı ruhsatı vermiş, ardından 30 Mart 2014'te yapılan yerel seçimle değişen yeni CHP'li başkan Ahmet Deniz Atabay da bu ruhsatı iptal ettirmişti.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, konunun yargıya taşınması ardından Danıştay 6. Dairesi, Didim Belediyesi'nin iptal kararını bozmuş, gerekçesinde 'inşaatın imar mevzuatına uygun' olduğunu yazmıştı. Sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 9 Aralık 2016 tarihinde bir televizyon kanalına çıkarak "Didim'de iki yüksek bina var, bu binaların yıkılması lazım" demesi üzerine Danıştay 6. Dairesi bir anda karar değiştirmişti. Nehirsan İnşaat'ın avukatı Kılıçdaroğlu hakkında 'adil yargıyı etkilemeye teşebbüs' ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

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BELEDİYE KAYBETTİ

Ayrıca Nehirsan İnşaat, CHP'li Didim Belediyesi hakkında da yaşadıkları mağduriyet ve bir kısım zararlarının tazmininden dolayı dava açmış, dava geçtiğimiz günlerde Nehirsan'ın lehine sonuçlanmıştı. Buna göre Didim Belediyesi, Nehirsan İnşaat'a 1 milyon 405 bin 565 TL ödemeye mahkûm edilmişti.

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AVUKATTAN YENİ ATAK

Parayı verilen süre içerisinde yatıramayan Didim Belediyesi'ne İstanbul Anadolu 6. İcra Dairesi'nce ödeme emri gönderilmişti. Buna rağmen yine de borcunu ödeyemeyen Didim Belediyesi'ne yönelik şirketin avukatı Murat Sultansu'dan yeni bir atak geldi.

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MAKAM ARACI HACZEDİLECEK

Avukat Sultansu, borcunu ödeyemeyen Didim Belediyesi'nin 49 banka hesabına haciz koydurttu. Ayrıca, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın makam aranın da aralarında bulunduğu 108 aracın haczi için harekete geçildi. 108 araca haciz konurken başkanın makam aracı için haciz yakalaması çıkarıldı. Alacaklı şirketin avukatı Sultansu "Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın 09 D 0001 plakalı makam arabasını hacizli yakalamalı olarak bağlatacağız" dedi.

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Murat Sultansu yaptığı açıklamada; "CHP'li belediye başkanı dün herkese yanlış bilgiler vererek açıklama yapmış. Bunlar halkı basit görüyorlar. Biz borcumuzu ödeyemiyoruz, belediyeyi kötü idare ediyoruz diyemiyorlar. Böyle olmaz. Bunlara hukuk dersi verememiz lazım, örnek bir ders vermeliyiz ki bir daha haksızlık ve hukuksuzluk yapmasınlar. Bu dersi vermek de kamu hizmeti yapan biz avukatlara düşüyor" dedi. Avukat, gerekirse belediye başkanının makam koltuğunu da haciz edeceklerini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
CHP didim belediyesi Makam aracı

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