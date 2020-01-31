HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. CHP’li Bilecik Belediye Başkanı sahte plakalı araçla yakalandı

CHP’li Bilecik Belediye Başkanı sahte plakalı araçla yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 10:38 | Son Güncelleme

CHP’li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Eskişehir yolunda belediyeye ait sahte plakalı bir araçta yolculuk ederken yakalandı.

CHP’li Bilecik Belediye Başkanı sahte plakalı araçla yakalandı

Eskişehir yolu üzerinde trafik kontrolü yapan ekipler Çarşamba günü hız ihlali yapan bir aracı durdurdu. 11 BB.001 sahte plakalı resmi aracın yapılan sorgulamasında, Bilecik Belediye Başkanlığına ait araç olduğu tespit edildi.

SAHTE PLAKALI ARAÇ OTOPARKA ÇEKİLDİ

Belediyeye ait sahte plakalı aracı kullanan şoför N.S.’ye Karayolları Trafik Kanunu’nun 23/5-a maddesini ihlalden idari işlem yapılırken, araç adli işlem yapılmak üzere gerçek plaka takılarak otoparka çekildi.

CHP'Lİ BELEİYE BAŞKANI DA ARAÇTAYDI

Trafik ekiplerinin çevirdiği belediyeye ait sahte plakalı aracın arka koltuğunda oturanın ise CHP’li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin olduğu belirlendi.

Trafik ekiplerince çekilen araçtan inen Şahin, başka bir araçla Ankara’ya gitmek üzere bölgeden ayrıldı.

plaka

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir? Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir?
PARTNER Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı! Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı!
Telefon açıp 'evinize girebilirsiniz' diyeceğizTelefon açıp 'evinize girebilirsiniz' diyeceğiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP sahte plaka araç Bilecik Belediye Başkanı

En Çok Okunan Haberler

Yoğun kar ve kuvvetli sağanak uyarısı

Yoğun kar ve kuvvetli sağanak uyarısı

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Şimdi de sevgilisinin yaşıyla gündemde

Şimdi de sevgilisinin yaşıyla gündemde

Survivor 2020'ye sürpriz isim!

Survivor 2020'ye sürpriz isim!

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Virüsün ortaya çıktı yerde yaşıyor! Türk oyuncudan flaş açıklama

Virüsün ortaya çıktı yerde yaşıyor! Türk oyuncudan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Kapıya asılan yazı ortalığı karıştırdı! Hastaneden flaş açıklama

Kapıya asılan yazı ortalığı karıştırdı! Hastaneden flaş açıklama

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kötü kokuların geldiği evde kadın cesedi bulundu

Kötü kokuların geldiği evde kadın cesedi bulundu

Tokat'taki hastanede 4 saatlik koronavirüs karantinası

Tokat'taki hastanede 4 saatlik 'koronavirüs' karantinası

Son dakika: Görkem Sertaç Göçmen hakkında zorla getirme kararı!

Ataköy'de silahla dehşet saçmıştı! Yeni gelişme

Adliyeye sevk edilirken söyledikleri şaşırttı: Artık emekliliğe çekileceğim

Adliyeye sevk edilirken söyledikleri şaşırttı

Ümraniye'deki üvey anne dehşetinde kadının ifadesi ortaya çıktı

Üvey anne dehşetinde yeni detay

Isparta'da 448 tarihi eser ele geçirildi

Isparta'da 448 tarihi eser ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.