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CHP’li Burcu Köksal’dan dikkat çeken ‘Esenyurt’ paylaşımı: ‘Gel deyince gelen, git deyince gidenlerden olmadım’

02.11.2024 14:34
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CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in PKK terör örgütü ile iltisaklı olduğu nedeniyle gözaltına alınması partide büyük tepkilere neden oldu. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın ise konu ile ilgili yapmış olduğu bir paylaşım dikkat çekti. Köksal açıklamasında CHP’li başkanların tepki için Esenyurt’a çağrılmasına ilişkin “Gel deyince gelen, git deyince gidenlerden olmadım” dedi.

CHP’li Burcu Köksal’dan dikkat çeken ‘Esenyurt’ paylaşımı: ‘Gel deyince gelen, git deyince gidenlerden olmadım’

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, doğruları söylemekten hiçbir zaman çekinmediğini söyledi. Köksal açıklamasında “Nerede ne zaman olacağımı başkaları değil, ben bilirim. Gel deyince gelen, git deyince giden, sorgulamadan hareket edenlerden olmadım” dedi.

Köksal, paylaşımda, "Afyonkarahisar Belediyesini nasıl ve kiminle yöneteceğime Afyonkarahisar halkıyla birlikte karar veririm. Doğrularımı söylemekten hiçbir zaman çekinmem. Nerede ne zaman olacağımı başkaları değil, ben bilirim. Gel deyince gelen, git deyince giden, sorgulamadan hareket edenlerden olmadım. Bizi kendinizle karıştırmayın. Haburda davulla zurnayla teröristleri karşılayanların, bebek katili Apo'nun Gazi Meclise çağrılmasına 'Aman beni görevden alırlar' diye tek kelime edemeyenlerin, sümüklü Fetö'nün önünde fotoğraf çektirmek için birbirini ezip sıraya girenlerin benim milliyetçiliğimi sorgulamak haddi de değildir hakkı da değildir. Milliyetçiliğimin zekatı bile size fazla gelir" dedi. (DHA)

22Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar Esenyurt Burcu Köksal CHP
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