CHP'li Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, son dakika haberleri sonrası merak konusu oldu. CHP'li Çan Belediye Başkanı ve ile ikisi belediye çalışanı, 3 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Peki CHP'li Çan Belediye Başkanı CHP'li Bülent Öz kimdir? Bülent Öz neden gözaltına alındı? Nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde...

CHP'Lİ ÇAN BELEDİYE BAŞKANI BÜLENT ÖZ KİMDİR?

Bülent Öz 8 Ekim 1972 yılında Çanakkale, Çan'da dünyaya geldi.

Bülent Öz, TBMM Dilekçe Komisyonu Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Sözcülüğü yapmıştır.

Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale milletvekili olarak meclise girmiştir. 2019 yerel seçimleri'nde Çan belediye başkanı seçildi.

BÜLENT ÖZ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ö.E. adlı kişinin şikayetinin ardından Çan Cumhuriyet Başsavcılığınca belediyeden ihale alan firma sahiplerinden rüşvet alındığı ve irtikap suçu işlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından operasyon yapıldı.

Operasyonda Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ile Belediye İnsan Kaynakları Müdürü Ş.U. ve Belediye Mali Hizmetler Müdürü A.Y. ve firma çalışanı R.A. gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Soruşturma kapsamında adreslerinde bulunamayan 3 kişinin ise arandığı öğrenildi.

