CHP'li Canan Kaftancıoğlu'ndan dikkat çeken sığınmacı mesajı! "Söylemek zorundayım..."

Türkiye'nin ana gündem maddesi olan sığınmacılar konusunda açıklamalar peş peşe gelirken, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter'da katıldığı bir programda dikkat çeken ifadeler kullandı. Başta Kılıçdaroğlu olmak üzere muhalefetin "Göndereceğiz" dediği mültecilerle ilgili konuşan Kaftancıoğlu, evrensel hukuk konusunda mesajlar vererek dikkat çeken ifadeler kullandı.
Bu konu iktidarıyla muhalefetiyle milli meseledir. Herkes bir araya gelip bu konuyu konuşmalı. Bunun dışında başka çözümü yok. "İktidara geldiğimizde hepsini göndereceğiz." Söylemek çok kolay. Bu bazılarının içinin yağlarını eritebilir fakat gerçekliği olmayan bir argüman.