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CHP'li Canan Kaftancıoğlu'ndan dikkat çeken sığınmacı mesajı! "Söylemek zorundayım..."

06.05.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerin birinci gündem maddesi olan "sığınmacılar" konusunda CHP'li Canan Kaftancıoğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Muhalefetin "Göndereceğiz" dediği göçmenlerle ilgili konuşan Kaftancıoğlu, "Hepsini göndereceğiz" söyleminin gerçekçi olmadığını savundu. Evrensel hukuka da dikkat çeken CHP İstanbul İl Başkanı, "Söylemek zorundayım" diyerek çarpıcı ifadeler kullandı.

CHP'li Canan Kaftancıoğlu'ndan dikkat çeken sığınmacı mesajı! "Söylemek zorundayım..."

Türkiye'nin ana gündem maddesi olan sığınmacılar konusunda açıklamalar peş peşe gelirken, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter'da katıldığı bir programda dikkat çeken ifadeler kullandı. Başta Kılıçdaroğlu olmak üzere muhalefetin "Göndereceğiz" dediği mültecilerle ilgili konuşan Kaftancıoğlu, evrensel hukuk konusunda mesajlar vererek dikkat çeken ifadeler kullandı.

"SÖYLEMEK ZORUNDAYIM"

    1. yüzyılda on milyon yabancının geldiği bir ülkede ne yaparsanız yapın evrensel hukuk diyorum. ABD ne düşünüyor Avrupa ne düşünüyor bunu bırakın. Evrensel hukuk diye bir şey var. Sinirlenseniz de sinirlenmeseniz de söylemek zorundayım. Bu insanların tamamını göndermek gibi bir gerçeklik yoktur. Gerçekliği olmayan bir şeyi ben söyleyemem. CHP de bunu söyleyemez. Kalanların entegrasyonu gerekli. Yeniden gelişlerin engellenmesi gerekli. Gidecek olanlar gitmeli.

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"GERÇEKLİĞİ YOK"

Bu konu iktidarıyla muhalefetiyle milli meseledir. Herkes bir araya gelip bu konuyu konuşmalı. Bunun dışında başka çözümü yok. "İktidara geldiğimizde hepsini göndereceğiz." Söylemek çok kolay. Bu bazılarının içinin yağlarını eritebilir fakat gerçekliği olmayan bir argüman.

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