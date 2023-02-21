CHP'li Canan Kaftancıoğlu'ndan İstanbul'da 93 okulun tahliye edilmesiyle ilgili açıklama! 'Geç ama doğru bir karar'

CHP İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan Kaftancıoğlu, bu konuyla ilgili alınan kararların 2022-2023 eğitim ve öğretim döneminin ikinci yarı yılının başlamasına iki gün kala Valilikçe yapılan basın açıklamasıyla duyurulduğunu söyledi. Kaftancıoğlu, "1999 yılı ve öncesinde inşa edilen 93 riskli okulun etüt çalışmalarının sonucu 76'sının yıkılıp yeniden yapılacağına, 17'sinin ise güçlendirileceğine yönelik alınan karar geç alınmış ancak doğru bir karardır." diye konuştu.

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamanın siyasetin görevi olduğuna dikkati çeken Kaftancıoğlu, çocuğunu özel okula gönderen velilerin deprem güvenliği için kiminle muhatap olacağını bilmediğini öne sürdü.

"TAMAMEN KAMUNUN VE MÜLKİ İDARENİN SORUMLULUĞUNDADIR"

Kent genelinde geniş kapsamlı denetimlerin yapılması gerektiğini kaydeden Kaftancıoğlu, "İster özel ister devlet okulları olsun çocuklarımızın bu okuldaki binalardan kaynaklı deprem güvenliğini sağlamak tamamen kamunun ve mülki idarenin sorumluluğundadır." ifadelerini kullandı.

İstanbul halkı için hatırlatma görevlerini yerine getirdiklerine işaret eden Kaftancıoğlu, yeniden yapımına başlanan okulların bir an önce eğitime hazır hale getirilmesini talep etti.

Kaftancıoğlu, 93 riskli okulların tahliyesi ve diğer okulların durumuna ilişkin soruları içeren resmi dilekçeyi Valiliğe sunacaklarını vurgulayarak kentteki riskli eğitim kurumlarının tahliyesi için Kahramanmaraş merkezli depremlerin beklenmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

