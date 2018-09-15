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CHP'li Canan Kaftancıoğlu: Yerel seçimlerde aday olmayacağım

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.09.2018 13:30 | Son Güncelleme

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "İstanbul'da bir yere aday olacağım konusunda günlerdir yazılıyor, çiziliyor. Bu yerel seçimlerde hiçbir şekilde, hiçbir yere aday olmayacağım" dedi.

CHP'li Canan Kaftancıoğlu: Yerel seçimlerde aday olmayacağım

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından Kilyos Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve yerel seçim hazırlıklarının konuşulacağı 'İstanbul Yerel Yönetim Çalıştayı' öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kaftancıoğlu, İstanbul için ortak bir akıl üretmek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.
Toplantıda, uzun süredir yapılan çalışmalar, ölçme ve değerlendirmeler, siyasal iletişimler, süreç analizi, medya masası ve akademik masayla hazırlanan çalışmaların konuşulacağının altını çizen Kaftancıoğlu, yerel yönetim çalışmalarının masaya yatırılacağı ilk toplantı olduğunu aktardı.

Kaftancıoğlu, toplantıların farklı kesimlerle, halkın içindeki birimlerle, il örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla değerlendirileceğini ve İstanbul için en doğruyu bulmaya çalışacaklarını ifade etti.

Yerel seçimlere de değinen Kaftancıoğlu, "İstanbul'da bir yere aday olacağım konusunda günlerdir yazılıyor, çiziliyor. Şunu hepinizin huzurunda açıklamak isterim ki ilk günden itibaren inandığım İstanbul hikayesinin ama sonu başarıyla bitecek olan İstanbul hikayesinin mimarı olmaya adayım. Bu yerel seçimlerde hiçbir şekilde, hiçbir yere aday olmayacağım" diye konuştu.

İSTANBUL ADAYLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

CHP ’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ilçe belediye başkanlıkları için adaylarının belirleneceği tarihi de açıklayan Kaftancıoğlu, “Kasım ayı başında ya da en geç ortasında İstanbul’da adaylarımızı açıklayacağız” dedi.


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CHP Canan Kaftancıoğlu istanbul yerel seçim

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