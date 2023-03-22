CHP'li Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'e suikast girişimi! 'Birileri tarafından...'

CHP'li Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'e dün suikast girişiminde bulunuldu. Haberi Halk TV'de gazeteci İsmail Küçükkaya duyurdu. Canlı yayında açıklama yapan Küçükkaya, "Daha evvel 'bu depremden sonra gereken dersleri çıkardım' demişti, beni de aramıştı. Soner Çetin 'Bundan sonra kimsenin gözünün yaşına bakmak yok' demişti. 'Ne yapacaksınız' dedim. 'Belediyedeki arkadaşlarımla konuşacağım, belediye meclisine getireceğim. Hiçbir şekilde yüksek kat, imar barışı vb. olmayacak' demişti. Dün sabah Çetin'e yönelik suikast girişimi oldu, emniyet yakaladı birini" ifadelerini kullandı.

"20-25 DAKİKA SONRA..."

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Küçükkaya'nın canlı yayınına katılarak suikast girişimi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Emniyetten telefonun geldiğini ve bir istihbarat alındığını kendisine söylendiğini ifade eden Çetin "20-25 dakika sonra sivil ekipler belediye önünde tedbir almışlardı. Mermi silahta namluya sürülmüş şekilde şahsı yakaladılar. Ben şahsı tanımıyorum, emniyet de ben de şahsın tetikçi olduğunu düşünüyoruz" dedi.

"BEDELİ ÖDEMEYE HAZIRIZ"

Çetin yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Dün öğleden sonra Çukurova Emniyet Müdürümüz, bizleri arayarak tedbirli olmamızı, bir istihbarat aldıklarını, şahsın ismini söyleyerek tanıyıp tanımadığımızı sorunca biz de yok dedim. Böyle birini ilk defa duyuyorum dedim. Siz tedbirli olun, sağlam bir yerde durun. Kimseyle de görüşmeyin, biz şahsı ele geçirmeye çalışıyoruz dediler. 20-25 dakika sonra sivil ekipler belediye önünde tedbir almışlardı. Mermi silahta namluya sürülmüş şekilde şahsı yakaladılar. Ben şahsı tanımıyorum, emniyet de ben de şahsın tetikçi olduğunu düşünüyoruz. Birileri tarafından görev verildiğini düşünüyoruz. Emniyette sorgusu sürüyor, biz de ifademizi vereceğiz. Bu ülkede dik durmak, hukuktan haktan yana olmak çok zor bir şey. Bunun bir bedeli var, biz de bu bedeli ödemeye hazırız."



