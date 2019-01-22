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CHP'li Edirne Belediyesi’nde zimmet ve usulsüzlük soruşturması!

GÜNDEM HABERLERİ  | 22.01.2019 13:59 | Son Güncelleme

Edirne Belediyesinde "zimmet" ve "su faturalarının tahsilatında usulsüzlük" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

CHP'li Edirne Belediyesi’nde zimmet ve usulsüzlük soruşturması!

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, belediyede inceleme yaptı.

Hesap İşleri Müdürlüğündeki bazı bilgisayarlar ve dijitallerin imajı alınırken, bazı belediye çalışanlarının evinde de arama yapıldı.

Olayla ilgili ilgili soruşturma devam ediyor.

Soruşturmanın yaklaşık 1,5 ay önce zimmet iddiasıyla gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan, hizmet alımı olarak görev yapan belediye çalışanı N.B'nin ifadeleri doğrultusunda başladığı öğrenildi. (AA)

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CHP Edirne Edirne Belediyesi soruşturma

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