CHP'li Engin Altay'dan AK Parti'ye çok sert uyarı: Olmaması gereken işler ve haller olur

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TBMM İçtüzük değişikliği çalışmalarına da işaret eden Altay, bu çalışmanın, AK Parti'nin, TBMM'yi, işlevsiz, sembolik kurum haline getirmesinin somut işareti olduğunu savundu.

TBMM İçtüzüğünün nasıl değişeceğinin, teamüllerde belli olduğunun altını çizen Altay, uzlaşma komisyonu kurulup, enine boyuna tartışılıp, ortalama yol bulunması gerektiğini belirtti. Altay, bu yapılmazsa Mecliste iyi şeyler olmayacağını öne sürerek, "Bu uzlaşma komisyonu kurulmadan, uzlaşma zemini aranmadan, 'sayısal çoğunluğumuz var içtüzüğü böyle yapacağız' derlerse, Mecliste müzakere olmaz, sert münakaşa olur, olmaması gereken işler ve haller olur. Burası Meclis, Erdoğan'ın çiftliği değil." görüşünü savundu.

"HER TÜRLÜ DOĞRU TAVIRDA DESTEĞİMİZ OLACAKTIR"

CHP Grup Başkanvekili Altay, İdlib ile ilgili gelişmeleri de değerlendirdi.

Tahran zirvesinde Türkiye'nin tezlerinin kabul edilmediğini, Türkiye'nin İran ve Rusya'nın stratejisine tabi olduğunu ileri süren Altay, İdlib krizinde göç dalgasının başladığını, bedelini en ağır ödeyecek ülkenin önce Türkiye, sonra AB ülkeleri olduğunu söyledi.