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CHP'li Engin Altay'dan AK Parti'ye çok sert uyarı: Olmaması gereken işler ve haller olur

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 16:43 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis içtüzüğü için uzlaşma komisyonu kurulmaması halinde, TBMM'de işlerin sertleşeceğini söyleyerek "sayısal çoğunluğumuz var içtüzüğü böyle yapacağız derlerse, Mecliste sert münakaşa, olmaması gereken işler ve haller olur" dedi.

CHP'li Engin Altay'dan AK Parti'ye çok sert uyarı: Olmaması gereken işler ve haller olur

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TBMM İçtüzük değişikliği çalışmalarına da işaret eden Altay, bu çalışmanın, AK Parti'nin, TBMM'yi, işlevsiz, sembolik kurum haline getirmesinin somut işareti olduğunu savundu.

TBMM İçtüzüğünün nasıl değişeceğinin, teamüllerde belli olduğunun altını çizen Altay, uzlaşma komisyonu kurulup, enine boyuna tartışılıp, ortalama yol bulunması gerektiğini belirtti. Altay, bu yapılmazsa Mecliste iyi şeyler olmayacağını öne sürerek, "Bu uzlaşma komisyonu kurulmadan, uzlaşma zemini aranmadan, 'sayısal çoğunluğumuz var içtüzüğü böyle yapacağız' derlerse, Mecliste müzakere olmaz, sert münakaşa olur, olmaması gereken işler ve haller olur. Burası Meclis, Erdoğan'ın çiftliği değil." görüşünü savundu.

"HER TÜRLÜ DOĞRU TAVIRDA DESTEĞİMİZ OLACAKTIR"

CHP Grup Başkanvekili Altay, İdlib ile ilgili gelişmeleri de değerlendirdi.

Tahran zirvesinde Türkiye'nin tezlerinin kabul edilmediğini, Türkiye'nin İran ve Rusya'nın stratejisine tabi olduğunu ileri süren Altay, İdlib krizinde göç dalgasının başladığını, bedelini en ağır ödeyecek ülkenin önce Türkiye, sonra AB ülkeleri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, cihatçıları, "iyi cihatçılar", "kötü cihatçılar" diye ayırmaktan vazgeçmesi gerektiğini vurgulayan Altay, Türkiye'nin, bütün paydaş ülkelerle sıcak diplomasi götürmesi, AB'ye tehlikenin büyüklüğünü anlatması, Suriye sınırları içinde insani koridorun açılarak İdlib'teki sivillerin Suriye içerisindeki güvenli bölgelere yerleştirilmesi için çalışması gerektiğini söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Altay, İdlib'te Türkiye'nin 12 gözetleme noktası bulunduğunu anımsatarak, "Gözetleme noktasına gönderdiğimiz askerlerimiz güvenliğin sağlanması için atılan adım var mı? Hava desteği planlandı mı?" sorularını yöneltti. Altay, hükümet ve TSK'yı bu konuda tedbir almaya çağırarak, şunları kaydetti:

"Hükümetin alacağı her türlü doğru tavır ve tutumda desteğimiz olacaktır. Ama muhalefet olarak hükümeti uyarmayı da görev sayıyoruz. BM derhal devreye girmeli, Türkiye, İdlib'te bütün muhalif grupların silah bırakması için yoğun temas içinde olmalıdır. İdlib artık ulusal güvenlik sorunudur. Türkiye'nin İdlib konusunda diplomasiyi elden bırakmadan Suriye merkezi yönetimini de yok saymadan, diplomatik süreci yürütmesi lazım. Gelecek her yüz bin göçmenin on bini terörist olacaktır, cihatçı unsurlar da sivillerin içine karışarak Türkiye'ye gelecektir. "

Bir gazetecinin, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, dün yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olabileceğine dair yeşil ışık yaktığına yönelik sözleri üzerine Altay, İnce'nin, CHP'nin bir değeri olduğunu belirtti.

Altay, "CHP'de münakaşadan çok müzakere olur, bu müzakereler çerçevesinde bu sadece İnce'nin kararıyla olmaz, Sayın Genel Başkan, PM, İstanbul örgütünün kararıyla, mutabakatıyla olur, olmaz... Kendisinin de bu konuda daha net ifadeler kullanmasında fayda var." dedi.

Altay, bir soruya karşılık, CHP'nin yerel seçimlerden birinci parti olarak çıkacağını savundu.

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Anahtar Kelimeler:
CHP Engin Altay ak parti meclis içtüzüğü

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Bu terör havasını terk etmediğiniz müddetçe iktidar olamazsınız.
"Başkanlık sistemini kan dökmeden getiremezsiniz nokta ! "sözü aklıma geldi..
Aaa Chp konuştu sonunda...
bunlar hep böyle . İlla terörize edecekler , tehdit edcekler başka bir halt yok .İzmir bok kokuyor gidin orayı bihalledin daha altınızdaki bok kurumadı ....
tekrar sokaklara çıkmalıyız
@bjk12386 TUTMAYIN KÜÇÜK ENİŞTEYİ, SALIVERİN GİTSİN :))))))))
20 yıldır memlekete 1 tane oluölu iş yapmadınız hala kavga gürültü peşindesiniz.
CHP nin çiftliğide değil meclis Engin efendi
siz müzakereyi yaparmıydınız mesela seyfi oktay binlerce kendi görüşü parelelinde hakim ve savcı atadı buna ne dersiniz
milet sizden emeklilikte yaşa takılan hakları gasb edilenlere bir çözüm bulun artık akp liyim ama kim çıkarırsa artık oyum ona
AKP YE TEK KELİME DEMEYİN AMA KILIÇTAR OGLU VE EKİBİNİ GÖNDERİN YETER CHP NİN TÜRKİYENİN ÖNÜ AÇILACAKTIR DEGİLSE MİLYONLAR YEREL SEÇİMLERDE OYUNU KULLANMIYACAKLARINI SÖYLÜYORLAR
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