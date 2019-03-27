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CHP'li Engin Altay hakkında soruşturma başlatıldı

SEÇİM HABERLERİ  | 27.03.2019 10:58 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ilişkin sözleri hakkında soruşturma başlatıldı.

CHP'li Engin Altay hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay hakkında, bir televizyon programındaki açıklamaları nedeniyle, "Cumhurbaşkanına hakaret, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ve tehdit" suçlarından resen soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "27. dönem CHP milletvekili Engin Altay hakkında, 26.03.2019 tarihinde Karadeniz TV'de yayımlanan 'Siyaset Gündemi' isimli programda yaptığı '31 Mart'ta bütün yaşananlar yani siyasi tablo ortada ama bunun üzerine aklıyla alay edildiğini düşünen vatandaşlarımız Erdoğan'dan ve Bahçeli'den, Bay Dumur ve Bay Kamburdan hücrede bunun hesabını soracaktır...' şeklindeki açıklamaları nedeniyle, Cumhurbaşkanına hakaret, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ve tehdit suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Engin Altay CHP Devlet Bahçeli

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