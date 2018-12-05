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CHP'li Ensar Aytekin'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk için şok sözler: Binlerce öğrenci ve veliyi kandırıyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2018 11:48 | Son Güncelleme

CHP Balıkesir Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Ensar Aytekin'in LGS sınavı ve yerleştirme hakkındaki yazılı soru önergesi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yanıtlandı.

CHP'li Ensar Aytekin'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk için şok sözler: Binlerce öğrenci ve veliyi kandırıyor!

CHP Balıkesir Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Ensar Aytekin’in LGS sınavı ve yerleştirme ile ilgili yazılı soru önergesi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yanıtlandı.

Verdiği yanıtta sınav sonucu okul yerleştirmelerinde bir hata olmadığını ifade eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Her öğrenci başarı kriterine göre yerleşmesi gereken okullara yerleşmiştir” dedi.

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CHP'Lİ VEKİLDEN ZİYA SELÇUK İÇİN ŞOK SÖZLER

Konuya ilişkin açıklama yapan Aytekin şunları kaydetti:

'YİNE YERLİ VE MİLLİ YALANINA SIĞINDILAR'

LGS sınavından sonra verdiğimiz önerge ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a LGS puanı yüksek olmasına rağmen istediği okullara yerleşemeyen öğrencileri, sınav için Bakanlık tarafından dağıtılan kitapçık ile LGS sorularının format olarak neden ayrı olduğunu ve Bakanlık bürokratlarından bazılarının sınavdan hemen sonra niçin görevden alındıklarını sorduk.

Ancak Bakan Selçuk sorularımıza yanıt vermek yerine olayın üstünü örterek “yerli ve milli projelerini” anlatmayı tercih etmiştir. Bununla da kalmayarak yanıtında “öğrenciler tercihleri doğrultusunda yerleştirilmiş olup tercih edip de yerleşemeyen herhangi bir öğrenci bulunmamaktadır” diyerek binlerce öğrenci ve veliyi kandırmaktadır. Ancak gerçek ise bu iddianın tam tersini defalarca göstermiştir. 700 bin öğrencinin kaderi ile oynayan Bakanlık bir özrü bile gençlerimize çok görmüş, gerçeği saptırmıştır. Okullara yerleştirme sürecinde “öğrenciler istemedikleri okullarda okumaya mahkûm bırakılacak” uyarımızın dikkate alınmadığı gelen yanıtla bir kez daha tescillenmiştir.

'BÜROKRATLAR DEĞİL, BAKAN İSTİFA ETSİN'

Göreve gelir gelmez cemaat ve tarikatların okullarda önünü açan protokollere imza atan Selçuk, eğitim sisteminin öneminden bir haberdir. Vatandaşımızın gözünün içine baka baka yalanları sıralayan Ziya Selçuk bu makama yakışmamaktadır.

Bu haksızlığı yaratan ve öğrencileri istemediği okullara mahkûm eden zihniyet; faturayı öğrencilere kesmek istemektedir. Ancak bir kez daha anlaşılmıştır ki bu tablonun sorumlusu oturduğu koltukların önemini kavranmaktan ve gençlerin geleceğini hiçe sayan anlayışın ta kendisidir.”

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ziya selçuk CHP ensar aytekin LGS Balıkesir Milli Eğitim Bakanı

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
Soru: yerli ve milli olan biri, BOP görevini yapmakla ovunup, boynunda yahudi madalyası taşir mı? TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alir mı? vatikanda PAPA tarafindan kutsanir mı? andimizi kaldırıp keşke YUNAN kazansaydı diyebilir mi?
tam bir örümcek kafalısın beyninin içinde yuva yapmışlar
Bu seneki LGS değişikliğinde yaşadığımız zorlukları ve sıkıntıyı bir ailem bir de Allah (c.c) bilir. 17 senede arkadaş hiç mi eğitimi düzeltemezsiniz. Eğitimin kalitesi, yapılan okul sayısı ile olmaz. Eğitim kalitesi geleceğe kaliteli genç nesil bırakmakla olur.
@efsunlu.anahtar 16 YIL ÖNCEKİ EĞİTİM ŞİMDİKİNDEN DAHA KALİTELİYDİ.MİLLETE MUTSUZLUK İKSİRİ İÇİRDİNİZ.REZİL İNSANLAR
Sayın bakan doğru düzgün cevap versene soruya.Eğer bir antin kuntin yapıyorsanız.Ortada bir haksızlık varsa,sizi toprak bile kabul etmez.Bunu bilesiniz.
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