CHP'li Ensar Aytekin'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk için şok sözler: Binlerce öğrenci ve veliyi kandırıyor!

CHP Balıkesir Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Ensar Aytekin’in LGS sınavı ve yerleştirme ile ilgili yazılı soru önergesi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yanıtlandı.
Verdiği yanıtta sınav sonucu okul yerleştirmelerinde bir hata olmadığını ifade eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Her öğrenci başarı kriterine göre yerleşmesi gereken okullara yerleşmiştir” dedi.
Konuya ilişkin açıklama yapan Aytekin şunları kaydetti:
'YİNE YERLİ VE MİLLİ YALANINA SIĞINDILAR'
LGS sınavından sonra verdiğimiz önerge ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a LGS puanı yüksek olmasına rağmen istediği okullara yerleşemeyen öğrencileri, sınav için Bakanlık tarafından dağıtılan kitapçık ile LGS sorularının format olarak neden ayrı olduğunu ve Bakanlık bürokratlarından bazılarının sınavdan hemen sonra niçin görevden alındıklarını sorduk.
Ancak Bakan Selçuk sorularımıza yanıt vermek yerine olayın üstünü örterek “yerli ve milli projelerini” anlatmayı tercih etmiştir. Bununla da kalmayarak yanıtında “öğrenciler tercihleri doğrultusunda yerleştirilmiş olup tercih edip de yerleşemeyen herhangi bir öğrenci bulunmamaktadır” diyerek binlerce öğrenci ve veliyi kandırmaktadır. Ancak gerçek ise bu iddianın tam tersini defalarca göstermiştir. 700 bin öğrencinin kaderi ile oynayan Bakanlık bir özrü bile gençlerimize çok görmüş, gerçeği saptırmıştır. Okullara yerleştirme sürecinde “öğrenciler istemedikleri okullarda okumaya mahkûm bırakılacak” uyarımızın dikkate alınmadığı gelen yanıtla bir kez daha tescillenmiştir.
'BÜROKRATLAR DEĞİL, BAKAN İSTİFA ETSİN'
Göreve gelir gelmez cemaat ve tarikatların okullarda önünü açan protokollere imza atan Selçuk, eğitim sisteminin öneminden bir haberdir. Vatandaşımızın gözünün içine baka baka yalanları sıralayan Ziya Selçuk bu makama yakışmamaktadır.
Bu haksızlığı yaratan ve öğrencileri istemediği okullara mahkûm eden zihniyet; faturayı öğrencilere kesmek istemektedir. Ancak bir kez daha anlaşılmıştır ki bu tablonun sorumlusu oturduğu koltukların önemini kavranmaktan ve gençlerin geleceğini hiçe sayan anlayışın ta kendisidir.”
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