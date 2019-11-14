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CHP'li Erdal Aksünger ile TÜRKAD Başkan Yardımcısı Cem Kaya canlı yayında kapıştı! Didem Arslan Yılmaz reklama gitti

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.11.2019 08:33 | Son Güncelleme

Habertürk'teki Türkiye'nin Nabzı programında CHP'li Erdal Aksünger ile TÜRKAD Başkan Yardımcısı Cem Kaya birbirine girdi. Karşılıklı sert sözler stüdyoda gergin dakikalara neden olurken, moderatör Didem Arslan Yılmaz "Bir araya gidelim. Hadi duyuyor musun beni gir araya! Hadi hadi..." diyerek reklama gitmek zorunda kaldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yazdığı mektupla ilgili tartışmalar Habertürk stüdyolarını karıştırdı. Konuklar karşılıklı birbirlerine yönelik sert sözlerle yüklenince Didem Arslan Yılmaz reklama gitmek zorunda kaldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti ve öncesinde yaşanan Türkiye-ABD Gerilimi Habertürk stüdyolarını karıştırdı. CHP Parti Meclis Üyesi Erdal Aksünger'in canlı yayında mektuptaki bazı bölümleri okuması tartışma yarattı.

Aksünger, Türkiye'nin mektupla aşağılandığını ileri sürerken Türkgün Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Müftüoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözlerini hatırlattı. Bu sözler üzerine Aksünger, Bolivya örneğiyle Türkiye'nin darbelerle tehdit edildiğini ileri sürerek, "kimmiş bu darbeciler açıklayın öğrenelim" diye Müftüoğlu'a yüklendi.

BİR ANDA ORTALIK GERİLDİ

Aksünger'in sözleri TÜRKAD Başkan Yardımcısı Cem Kaya'nın tepkisine neden oldu. Kimsenin Trump'ın mektubunu programda okuyarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türkiye'yi aşağılamayacağını söyleyen Kaya, Aksünger'i ve CHP'yi suçladı.

İşte ikili arasındaki o sert tartışma;

CHP'li Erdal Aksünger ile TÜRKAD Başkan Yardımcısı Cem Kaya canlı yayında kapıştı! Didem Arslan Yılmaz reklama gitti

Cem Kaya: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Cumhur Reisi'ni bizim olduğumuz hiçbir yerde hiç kimse aşağılayamaz. Nokta!

Erdal Aksünger: Kim aşağıladı?

Cem Kaya: Amerika Başkanı aşağılıyorsa, paçavradır o mektup! O mektubu da da benim Türk Silahlı Kuvvetlerim alıp tarihin çöplüğüne attı.

Erdal Aksünger: Sen kime söylüyorsun? Kime söylüyorsun sen?

Cem Kaya: Siz o aptal kelimesini burada zikrediyorsanız, önce dönüp kendi partinize dönüp bakacaksınız. Önce dönüp kendi genel başkanınıza bakacaksınız.

Erdal Aksünger: Haddini bil! Haddini bil bak! Haddini bil...

Didem Arslan Yılmaz: Cem Bey!

Cem Kaya: Niye haddini bileceğim Erdal Bey!

Didem Arslan Yılmaz: Hayır hayır..

Erdal Aksünger: Trump'a haddini bildireceksin... Senin devlet başkanın Trump'a haddini bildirecek Trump'a...

Benim haddimi bildiremezsin sen! Sen benim haddimi bildiremezsin! Bak sana söylüyorum benim haddimi bildirecek adam yok öyle!

Didem Arslan Yılmaz: Bir araya gidelim. Hadi duyuyor musun beni gir araya! Hadi hadi...

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